Dirumorkan Segera Dinaturalisasi, Pemain Keturunan Indonesia Thom Haye Diincar Klub Liga Inggris!

GELANDANG keturunan Indonesia, Thom Haye, masuk radar klub yang mentas di kasta kedua sepakbola Inggris, Sunderland. Mengutip dari HITC, The Black Cats –julukan Sunderland– siap memberikan penawaran terbaik untuk mendatangkan gelandang pemilik tendangan bebas mematikan tersebut.

Nama Thom Haye ramai dibicarakan di kalangan pencinta sepakbola Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Hal itu berawal dari cuitan akun Twitter @FT_IDN, yang berfokus membahas pemain-pemain keturunan Indonesia.

(Thom Haye bisa dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia)

Akun ini kerap memberikan informasi A1 terkait pemain keturunan Indonesia mana yang didekati PSSI. Tak jarang, akun ini juga memberikan rekomendasi kepada PSSI terkait pemain keturunan mana yang layak dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia.

“Ragnar Oratmangoen dan Jay Idzes telah menyelesaikan musim tepat seminggu yang lalu. Jadi kami pikir jika mereka (PSSI) memantau melalui pertandingan, hanya Thom Haye yang baru kemarin bertanding di play-offs domestic #UECL. Dalam dua pertandingan itu Haye tampil maksimal,” tulis akun Twitter @FT_IDN.

Thom Haye yang merupakan rekan Sandy Walsh saat menjuarai Piala Eropa U-17 2012 bersama Timnas Belanda U-17 itu, tampil prima bersama SC Heerenveen musim ini. Dari 33 pertandingan di semua kompetisi, Thom Haye mengoleksi tiga gol dan tiga assist.

Berkat bantuan Thom Haye, Heerenveen finis di posisi delapan Liga Belanda 2022-2023 dan berhak tampil di playoff kompetisi Eropa musim 2023-2024. Sayangnya di babak playoff, Heerenveen kalah agregat 1-6 saat bersua klub Mees Hilgers, FC Twente.