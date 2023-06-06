Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dirumorkan Segera Dinaturalisasi, Pemain Keturunan Indonesia Thom Haye Diincar Klub Liga Inggris!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |09:51 WIB
Dirumorkan Segera Dinaturalisasi, Pemain Keturunan Indonesia Thom Haye Diincar Klub Liga Inggris!
Pemain keturunan Indonesia, Thom Haye (paling kiri) diincar Sunderland. (Foto: Instagram/@thomhaye)
A
A
A

GELANDANG keturunan Indonesia, Thom Haye, masuk radar klub yang mentas di kasta kedua sepakbola Inggris, Sunderland. Mengutip dari HITC, The Black Cats –julukan Sunderland– siap memberikan penawaran terbaik untuk mendatangkan gelandang pemilik tendangan bebas mematikan tersebut.

Nama Thom Haye ramai dibicarakan di kalangan pencinta sepakbola Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Hal itu berawal dari cuitan akun Twitter @FT_IDN, yang berfokus membahas pemain-pemain keturunan Indonesia.

Thom Haye

(Thom Haye bisa dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia)

Akun ini kerap memberikan informasi A1 terkait pemain keturunan Indonesia mana yang didekati PSSI. Tak jarang, akun ini juga memberikan rekomendasi kepada PSSI terkait pemain keturunan mana yang layak dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia.

“Ragnar Oratmangoen dan Jay Idzes telah menyelesaikan musim tepat seminggu yang lalu. Jadi kami pikir jika mereka (PSSI) memantau melalui pertandingan, hanya Thom Haye yang baru kemarin bertanding di play-offs domestic #UECL. Dalam dua pertandingan itu Haye tampil maksimal,” tulis akun Twitter @FT_IDN.

Thom Haye yang merupakan rekan Sandy Walsh saat menjuarai Piala Eropa U-17 2012 bersama Timnas Belanda U-17 itu, tampil prima bersama SC Heerenveen musim ini. Dari 33 pertandingan di semua kompetisi, Thom Haye mengoleksi tiga gol dan tiga assist.

Berkat bantuan Thom Haye, Heerenveen finis di posisi delapan Liga Belanda 2022-2023 dan berhak tampil di playoff kompetisi Eropa musim 2023-2024. Sayangnya di babak playoff, Heerenveen kalah agregat 1-6 saat bersua klub Mees Hilgers, FC Twente.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/11/1658629/hasil-liga-inggris-manchester-united-tersungkur-di-markas-aston-villa-lmg.webp
Hasil Liga Inggris: Manchester United Tersungkur di Markas Aston Villa
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/21/emil_audero.jpg
Komentar Emil Audero usai Bikin Penyerang Lazio Frustrasi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement