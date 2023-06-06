Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cara Beli dan Harga Tiket Timnas Indonesia vs Palestina: 10 Persen Hasil Penjualan Tiket Disumbangkan ke Palestina!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |09:48 WIB
Cara Beli dan Harga Tiket Timnas Indonesia vs Palestina: 10 Persen Hasil Penjualan Tiket Disumbangkan ke Palestina!
Timnas Indonesia akan menghadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: PSSI)




CARA beli dan harga tiket Timnas Indonesia vs Palestina akan dijelaskan di sini. Sebanyak 10 persen dari hasil penjualan tiket nantinya akan disumbangkan kepada Palestina.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – hendak melakoni dua laga di FIFA Matchday Juni 2023. Selain laga kontra Argentina, yang sangat dinantikan publik, ada juga pertandingan kontra Palestina.

Timnas Palestina

Laga ini akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada tanggal 14 Juni 2023 mendatang. Tiket yang dijual diketahui sebanyak 40 ribu lembar sebagaimana yang diumumkan oleh PSSI.

Harga tiket hanya dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi dan VIP. Harga tiket ekonomi dihargai Rp100 ribu sedangkan VIP bernilai Rp250 ribu.

Sama seperti laga kontra Argentina, tiket akan dijual melalui tiket.com. Itu akan dibuka mulai hari Rabu 7 Juni 2023 esok pukul 10.00 WIB.

