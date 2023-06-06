Timnas Indonesia U-22 Diguyur Bonus SEA Games 2023, Ini Pesan Presiden Jokowi

TIMNAS Indonesia U-22 diguyur bonus SEA Games 2023, ini pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sang Presiden Indonesia menyarankan agar para pemain tidak menghabiskan bonus senilai Rp367,5 juta untuk foya-foya.

Para atlet dan jajaran pelatih mendapat bonus sebagaimana para atlet yang berprestasi di SEA Games 2023. Presiden Jokowi memberikan total bonus Rp289 miliar di Istana Negara pada Senin (5/6/2023) kemarin.

Sumardji selaku manajer Timnas Indonesia mengungkap pesan Presiden Jokowi kepada para pemain. Beliau berharap agar skuad asuhan Indra Sjafri bisa menghabiskan bonusnya dengan bijak sesuai kebutuhan yang mendukung karier mereka.

"Bonusnya harus digunakan untuk hal-hal positif dan berkelanjutan. Tidak dianjurkan membeli barang-barang yang konsumtif," kata Sumardji dilansir dari Instagram @PSSI, Selasa (6/6/2023).

Sosok yang juga menjabat sebagai anggota Exco PSSI itu juga mengatakan bahwa Presiden berharap skuad Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-22 – bisa konsisten. Berikutnya, tim ini akan mengikuti Piala AFF U-23 2023 dan kualifikasi Piala Asia U-23 2024.