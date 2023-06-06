Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menang atas Palestina, Segini Poin yang Didapat Timnas Indonesia di Ranking FIFA

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |09:05 WIB
Menang atas Palestina, Segini Poin yang Didapat Timnas Indonesia di Ranking FIFA
Timnas Indonesia akan menghadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

MENANG atas Palestina, segini poin yang didapat Timnas Indonesia di ranking FIFA. Mari menengok kepada skenario jika Timnas Indonesia mampu meraih kemenangan di laga tersebut.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – akan menghadapi dua tim di FIFA Matchday Juni 2023 ini. Yang paling dinantikan tentu menghadapi Argentina, yang akan dihelat pada tanggal 19 Juni 2023 mendatang.

Timnas Indonesia

Namun, lima hari sebelumnya, yaitu pada 14 Juni 2023 mendatang, Timnas Indonesia akan lebih dulu menghadapi Palestina. Laga ini akan dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Tak seperti Argentina yang kualitasnya terlalu jauh dijangkau, Palestina adalah tim yang lebih mungkin dikalahkan oleh Indonesia. Meski begitu, Palestina tetap tidak bisa diremehkan karena pada saat ini mereka berada di peringkat ke-93 FIFA.

Lalu, bagaimana jika Timnas Indonesia berhasil memenangkan laga ini? Berdasarkan perhitungan situs football-ranking, Timnas Indonesia akan mendapatkan 6,77 poin jika mampu menang dalam laga ini.

Jika imbang, Timnas Indonesia masih bisa mendapatkan poin plus, yaitu sebanyak 1,77. Sedangkan jika kalah, Timnas Indonesia akan kehilangan 3,23 poin.

