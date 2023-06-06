3 Pemain Timnas Indonesia yang Masih Bayi ketika Lionel Messi Debut Bersama Timnas Argentina, Nomor 1 Idola Banyak Perempuan

Berikut 3 pemain Timnas Indonesia yang masih bayi saat Lionel Messi jalani debut bersama Timnas Argentina pada 2005. (Foto: REUTERS/Laszlo Balogh)

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia yang masih bayi ketika Lionel Messi debut bersama Timnas Argentina akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 26 nama pemain yang dipersiapkan menghadapi Palestina dan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023.

Dari 26 pemain yang dibawa, tiga pesepakbola di antaranya masih berusia 20 tahun atau di bawahnya. Pemain-pemain ini masih berstatus sebagai bayi saat Lionel Messi menjalani debut bersama Timnas Argentina pada 17 Agustus 2005.

(Lionel Messi saat debut bersama Timnas Argentina pada 2005. (Foto: REUTERS)

Sekadar diketahui, Lionel Messi menjalani debut saat Argentina bertandang ke markas Hungaria di laga uji coba. Pertandingan ini pun takkan pernah dilupakan Lionel Messi karena berlangsung buruk bagi La Pulga –julukan Lionel Messi.

Baru masuk di menit 64 menggantikan Lisandro Lopez, Lionel Messi langsung terkena kartu merah karena menyikut pemain Hungaria! Alhasil, Lionel Messi harus meninggalkan lapangan meski berada di area tersebut kurang dari satu menit.

Sekarang setelah 18 tahun membela Timnas Argentina senior, beragam trofi dimenangkan Lionel Messi. La Pulga membawa Timnas Argentina kampiun Copa America 2021 dan Piala Dunia 2022. Lionel Messi pun berstatus top skor sepanjang masa Argentina dengan koleksi 102 gol dari 174 pertandingan.

Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa saja pemain Timnas Indonesia yang masih bayi saat Lionel Messi menjalani debut bersama Timnas Argentina pada 2005? Berikut 3 pemain Timnas Indonesia yang masih bayi saat Lionel Messi menjalani debut bersama Argentina pada 2005:

3. Rafael Struick (2 Tahun 5 Bulan)





Rafael Struick baru berusia 2 tahun 5 bulan ketika Lionel Messi menjalani debut bersama Timnas Argentina. Sekarang, Rafael Struick yang berusia 20 tahun membela klub kasta kedua Liga Belanda, ADO Den Haag, dan sedang menanti laga debutnya bersama Timnas Indonesia.