Berkat Sandy Walsh, Thom Haye Siap Dinaturalisasi dan Perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023?

BERKAT Sandy Walsh, Thom Haye berpotensi dinaturalisasi dan perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sebab, keduanya pernah menjadi rekan setim di Timnas Belanda U-17 saat menjadi juara Piala Eropa U-17 2012 silam.

Rumor mengenai proses naturalisasi pemain keturunan terus berlanjut belakangan. Kini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dikabarkan sedang mencari seorang pemain keturunan Grade A.

Hal ini demi meningkatkan kekuatan Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Ajang tersebut bakal digelar di Qatar pada Januari hingga Februari 2024.

Ada beberapa yang masuk pantauan, seperti Ragnar Oratmangoen dan Jay Idzes. Thom Haye juga disebut-sebut masuk dalam pantauan PSSI.

Dia merupakan seorang gelandang bertahan yang membela tim asal Belanda, Heerenveen. Pemain berusia 28 tahun itu berpotensi menjadi sosok berikutnya yang dinaturalisasi, mengikuti jejak eks rekan setimnya, Sandy Walsh.

Diketahui, Thom Haye dan Sandy Walsh pernah bahu-membahu dalam membantu Timnas Belanda U-17 meraih gelar juara Piala Eropa U-17 2012 silam. Pada saat itu, Haye dan Walsh sama-sama baru berusia 17 tahun.