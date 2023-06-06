Media Malaysia Bandingkan Olivier Giroud dan Cristiano Ronaldo dalam Kasus BWF Hall of Fame Taufik Hidayat dan Lee Chong Wei

MEDIA Malaysia dalam hal ini media sosial @ekorharimaumalaya, mengeluarkan statement provokatif soal tidak terpilihnya Taufik Hidayat ke dalam BWF Hall of Fame. Akun ini mencoba membandingkan Taufik Hidayat dan pebulu tangkis legenda mereka yang masuk ke dalam BWF Hall Of Fame, Lee Chong Wei, dengan dua pesepakbola top dunia yakni Cristiano Ronaldo dan Olivier Giroud.

Akun @ekorharimaumalaya menyamakan Taufik Hidayat dengan Olivier Giroud dan Lee Chong Wei diibaratkan sebagai Lee Chong Wei. Olivier Giroud tercatat memenangkan trofi Piala Dunia 2018 dan runner-up Piala Dunia 2022 bersama Prancis.

Sementara itu, Cristiano Ronaldo yang bergelimang trofi individu dan klub, justru belum sanggup memenangkan trofi Piala Dunia. Akun @ekorharimaumalaya pun mengeluarkan pertanyaan, jika ada Hall of Fame di sepakbola, apakah Olivier Giroud yang bakal dipilih masuk ke dalam Hall of Fame ketimbang Cristiano Ronaldo?

(Perbandingan yang dibuat @ekorharimaumalaya)

“Kalau harus memilih salah seorang masuk ke dalam Hall of Fame di sepakbola antara Olivier Giroud dan Cristiano Ronaldo, apakah Anda akan memilih Giroud karena ia memenangkan trofi Piala Dunia? Coba berikan komentar,” tulis akun Instagram @ekorharimaumalaya.

Unggahan itu pun mengundang reaksi netizen Indonesia. Mereka kompak tidak sependapat dengan unggahan tersebut.

“Perbandingan yang sangat apa dari saudara kita ini? Memang Ronaldo cuma pernah jadi runner-up doang?,” tulis akun Twitter @zidanramadhan_87, merujuk kepada Lee Chong Wei yang berstatus mr. runner-up di berbagai event besar seperti Kejuaraan Dunia dan Olimpiade.