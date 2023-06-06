Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Angkat Bicara soal Kemungkinan Dua Talenta Diaspora di Qatar Bela Timnas Indonesia

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |08:05 WIB
Indra Sjafri Angkat Bicara soal Kemungkinan Dua Talenta Diaspora di Qatar Bela Timnas Indonesia
Indra Sjafri bicara soal kemungkinan panggil talenta diaspora Indonesia di Qatar (Foto: PSSI)
A
A
A

INDRA Sjafri akui sedang pantau dua talenta Indonesia yang ada di Qatar. Kedua pemain tersebut adalah Ahmad Al-Khuwailid dan Farri Agri.

Hal Ini dikonfirmasi oleh Indra Sjafri ketika berbicara di linkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/6/2023) kemarin. Dia hadir untuk menerima bonus dari Presiden Joko Widodo atas keberhasilannnya mengantarkan Timnas Indonesia U-22 meraih emas di SEA Games 2023.

Ahmad Al-Khuwailid

"Ini yang kita lagi coba pantau. Coba pantau apakah nanti akan coba. Kalau coba kan (artinya) dia mau, kita mau," kata Indra sebagaimana dilansir dari Antara, Selasa (6/6/2023).

Baru-baru ini, Indra Sjafri menyempatkan diri untuk bertemu dengan Ahmad Al-Khuwailid dan Farri Agri. Pertemuan ini juga sempat diunggah oleh Al-Khuwailid dalam Instagram story-nya @__khuwailid, pada Sabtu 3 Juni 2023 lalu.

Indra Sjafri membeberkan bahwa keduanya bukanlah pemain keturunan, melainkan memang WNI. Hanya saja, ayah mereka bekerja di kilang minyak di Qatar.

Al-Khuwailid masih berusia 23 tahun, sedangkan Farri Agri berusia 30 tahun. Dengan demikian, hanya Al-Khuwailid yang bisa dipanggil ke tim asuhan Indra Sjafri yaitu Timnas Indonesia U-23.

Halaman:
1 2
      
