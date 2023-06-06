Indra Sjafri Angkat Bicara soal Kemungkinan Dua Talenta Diaspora di Qatar Bela Timnas Indonesia

INDRA Sjafri akui sedang pantau dua talenta Indonesia yang ada di Qatar. Kedua pemain tersebut adalah Ahmad Al-Khuwailid dan Farri Agri.

Hal Ini dikonfirmasi oleh Indra Sjafri ketika berbicara di linkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/6/2023) kemarin. Dia hadir untuk menerima bonus dari Presiden Joko Widodo atas keberhasilannnya mengantarkan Timnas Indonesia U-22 meraih emas di SEA Games 2023.

"Ini yang kita lagi coba pantau. Coba pantau apakah nanti akan coba. Kalau coba kan (artinya) dia mau, kita mau," kata Indra sebagaimana dilansir dari Antara, Selasa (6/6/2023).

Baru-baru ini, Indra Sjafri menyempatkan diri untuk bertemu dengan Ahmad Al-Khuwailid dan Farri Agri. Pertemuan ini juga sempat diunggah oleh Al-Khuwailid dalam Instagram story-nya @__khuwailid, pada Sabtu 3 Juni 2023 lalu.

Indra Sjafri membeberkan bahwa keduanya bukanlah pemain keturunan, melainkan memang WNI. Hanya saja, ayah mereka bekerja di kilang minyak di Qatar.

Al-Khuwailid masih berusia 23 tahun, sedangkan Farri Agri berusia 30 tahun. Dengan demikian, hanya Al-Khuwailid yang bisa dipanggil ke tim asuhan Indra Sjafri yaitu Timnas Indonesia U-23.