BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ketum PSSI Erick Thohir Tegaskan Tidak Ada Tiket Gratis di Laga Timnas Indonesia vs Argentina, Pengurus Klub Wajib Beli Sendiri!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |07:52 WIB
Ketum PSSI Erick Thohir Tegaskan Tidak Ada Tiket Gratis di Laga Timnas Indonesia vs Argentina, Pengurus Klub Wajib Beli Sendiri!
Erick Thohir pastikan tidak ada tiket gratis di laga Timnas Indonesia vs Argentina (Foto: PSSI)
A
A
A

KETUA Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir menegaskan tidak ada tiket gratis di laga Timnas Indonesia vs Argentina, sekalipun untuk pengurus klub Liga 1 maupun Liga 2. Dirinya tegas, pada para pengurus klub untuk membeli tiket sendiri, tanpa meminta kepada PSSI.

"Kemarin ketika rapat exco dan klub-klub dan voter pemilih PSSI, Alhamdulillah semuanya mau beli. Artinya apa? Inilah jangan kami memanjakan ketika ada pertandingan besar semuanya minta-minta," kata Erick Thohir di Jakarta.

Erick Thohir

Sekadar informasi, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin 19 Juni 2023.

Erick Thohir mengatakan sangat senang jajaran pengurusnya dan pemilik klub menyambut antusias laga itu. Hal itu ditandai mereka siap membeli tiket dengan kocek pribadi.

Menteri BUMN itu juga menyebutkan, hal itu sebagai bukti para pelaku sepakbola Indonesia kini lebih baik. Hal tersebut harus diketuk tular agar menjadi kebiasaan baru dalam lingkungan sepakbola Indonesia.

"Ini bagian mendidik, apresiasi masyarakat kepada sepakbola dan mendidik PSSI untuk bisa mendapatkan dananya sendiri, tidak terus bergantung kepada orang seperti ini," katanya.

