Profil Thom Haye, Pemain Keturunan Grade A yang Dikabarkan Sedang Dipantau PSSI

PROFIL Thom Haye, pemain keturunan Grade A yang dikabarkan sedang dipantau PSSI. Thom Haye merupakan seorang gelandang yang bermain untuk tim asal Belanda, Heerenveen.

PSSi banyak melakukan proses naturalisasi selama beberapa tahun lagi. Sejauh ini, sudah ada Jordi Amat, Sandy Walsh, Shayne Pattynama hingga Ivar Jenner dan Rafael Struick sebagai yang terbaru.

Namun, belakangan, mantan Exco PSSI, Hasani Abdulgani, membeberkan sesuatu yang menggemparkan tentang hal ini. Dia menuturkan bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan pelatih Shin Tae-yong sedang memantau pemain-pemain Grade A di Eropa.

"Pak Erick (Ketua Umum PSSI) bersama Shin Tae-Yong sedang melirik pemain-pemain diaspora yang grade A di Eropa," ujar Hasani Abdulgani, mengutip dari Instagram @timnas.goal, Senin (22/5/2023) lalu.

Beberapa nama pun bermunculan sejak saat itu, termasuk di antaranya Ragnar Oratmangoen dan Jay Idzes. Hal itu dibeberkan oleh akun Twitter @FT_IDN.

Selain kedua pemain itu, Thom Haye juga kabarnya masuk dalam pantauan. Diamerupakan seorang gelandang yang sering beroperasi di posisi jangkar.

Pada saat ini, pemain kelahiran 9 Februari 1995 tersebut bermain untuk Heerenveen di Belanda. Di musim ini, sang gelandang berusia 28 tahun memainkan total 36 pertandingan dengan mencetak tiga gol dan tiga assist.