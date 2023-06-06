Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Gelar TC Jelang Hadapi Palestina dan Argentina, Sandy Walsh Kegirangan!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |06:29 WIB
Timnas Indonesia Gelar TC Jelang Hadapi Palestina dan Argentina, Sandy Walsh Kegirangan!
Sandy Walsh senang bukan main bisa gabung TC Timnas Indonesia jelang lawan Palestina dan Argentina (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia sudah mulai gelar pemusatan latihan (TC) jelang hadapi FIFA Matchday Juni 2023, sejak 5 Juni 2023 di Surabaya. Salah satu pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh sangat senang bisa bergabung dengan Timnas Indonesia.

Pemain milik KV Mechelen itu mengaku tak sabar jalani debut bersama Timnas Indonesia. Ia pun menyambut antusias menginjakkan diri di Surabaya.

Sandy Walsh

"Saya senang bisa berada di sini, terlebih Surabaya merupakan kampung halaman kakek saya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas debut saya di Surabaya," kata Sandy Walsh dikutip dari ANTARA.

Selain itu, bek 28 tahun tersebut mengatakan dua pertandingan melawan Palestina dan Argentina sangat penting bagi tim. Ia berjanji akan bekerja keras memberikan yang terbaik.

"Saya sangat senang mengikuti pemusatan latihan sebelum melakukan dua pertandingan yang sangat penting, ini merupakan kesempatan berharga, setiap hari saya akan berlatih dengan keras,” ujarnya.

Saat pemusatan latihan bersama tim, Sandy Walsh hanya berlatih ringan. Ia mencoba untuk mengembalikan kondisi setelah menempuh perjalanan jauh.

"Saya menempuh perjalanan selama 21 jam. Saat ini saya berlatih ringan, umpan-umpan pendek, game ringan, dan beberapa kali berlari untuk mempersiapkan diri pada latihan berikutnya," timpalnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191175/timnas_indonesia-Y0SU_large.jpg
Breaking News: AFC Resmi Perkenalkan Nations League, Timnas Indonesia Siap-Siap Punya Turnamen Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191105/erick_thohir_bertemu_gianni_infantino-B5Dn_large.jpg
Bertemu Presiden FIFA di Qatar, Gebrakan Baru Apa Lagi yang Disiapkan Erick Thohir untuk PSSI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3191005/jordi_amat_berharap_pssi_bisa_memilih_sosok_terbaik_untuk_mengisi_kursi_pelatih_timnas_indonesia-Co0N_large.jpg
Jordi Amat Harap PSSI Pilh Sosok Terbaik untuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190982/john_herdman_adalah_pilihan_paling_masuk_akal_sebagai_pelatih_baru_timnas_indonesia_ketimbang_giovanni_van_bronckhorst-g368_large.jpeg
Bung Harpa Nilai Lebih Masuk Akal John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia ketimbang Giovanni van Bronckhorst
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658423/daftar-29-atlet-andalan-kabupaten-bekasi-yang-berlaga-di-sea-games-2025-hiq.webp
Daftar 29 Atlet Andalan Kabupaten Bekasi yang Berlaga di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/11/25/gelandang_persib_bandung_marc_klok_foto_persib.jpg
Marc Klok Beri Kabar Buruk jelang Persib Vs Bhayangkara FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement