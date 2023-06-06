Timnas Indonesia Gelar TC Jelang Hadapi Palestina dan Argentina, Sandy Walsh Kegirangan!

TIMNAS Indonesia sudah mulai gelar pemusatan latihan (TC) jelang hadapi FIFA Matchday Juni 2023, sejak 5 Juni 2023 di Surabaya. Salah satu pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh sangat senang bisa bergabung dengan Timnas Indonesia.

Pemain milik KV Mechelen itu mengaku tak sabar jalani debut bersama Timnas Indonesia. Ia pun menyambut antusias menginjakkan diri di Surabaya.

"Saya senang bisa berada di sini, terlebih Surabaya merupakan kampung halaman kakek saya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas debut saya di Surabaya," kata Sandy Walsh dikutip dari ANTARA.

Selain itu, bek 28 tahun tersebut mengatakan dua pertandingan melawan Palestina dan Argentina sangat penting bagi tim. Ia berjanji akan bekerja keras memberikan yang terbaik.

"Saya sangat senang mengikuti pemusatan latihan sebelum melakukan dua pertandingan yang sangat penting, ini merupakan kesempatan berharga, setiap hari saya akan berlatih dengan keras,” ujarnya.

Saat pemusatan latihan bersama tim, Sandy Walsh hanya berlatih ringan. Ia mencoba untuk mengembalikan kondisi setelah menempuh perjalanan jauh.

"Saya menempuh perjalanan selama 21 jam. Saat ini saya berlatih ringan, umpan-umpan pendek, game ringan, dan beberapa kali berlari untuk mempersiapkan diri pada latihan berikutnya," timpalnya.