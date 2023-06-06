Jorge Messi: Lionel Messi Ingin Kembali ke Barcelona!

AYAH Lionel Messi, Jorge Messi tegas menyebutkan jika sang anak ingin kembali ke Barcelona. Hal itu diungkap Jorge Messi, setelah dirinya bertemu dengan Presiden Barcelona, Joan Laporta.

“Leo (Messi) ingin kembali ke Barcelona dan saya ingin melihatnya kembali ke Barca,” kata Jorge Messi dikutip dari Twitter Fabrizio Romano, Selasa (6/6/2023).

Bersamaan dengan itu, pertemuan Laporta dan Jorge Messi diyakini bisa menghasilkan keputusan yang positif. Meskipun di lain hal, Barcelona menyatakan belum bisa mengajukan penawaran resmi kepada Lionel Messi.

“Kedua belah pihak merasa waktunyta hampir habis. Tapi, Laporta dan Jorge (Messi) telah memutuskan untuk mengambil beberapa jam untuk melihat soslusi yang baik,” tulis laporan Fabrizio Romano dalam Twitternya.

“Barcelona juga belum bisa mengajukan penawaran resmi kepada Messi dalam pertemuan tersebut,” timpal Fabrizio Romano.

Sebagaimana diketahui, masa depan Lionel Messi masih belum menemui kejelasan, setelah resmi keluar dari Paris Saint-Germain (PSG). Sejumlah klub pun dikaitkan akan meminang Lionel Messi.