Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Diperkenalkan di Laga Bali United vs PSM Makassar, Elias Dolah Segera Resmi Gabung Serdadu Tridatu

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |22:05 WIB
Diperkenalkan di Laga Bali United vs PSM Makassar, Elias Dolah Segera Resmi Gabung Serdadu Tridatu
Elias Dolah sudah diperkenalkan di hadapan pendukung Bali United. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
A
A
A

BALI – Pemain Tim Nasional (Timnas) Thailand, Elias Dolah tampak hadir dan sudah mengenakan jersey Bali United jelang laga Serdadu Tridatu vs PSM Makassar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, pada Selasa (6/6/2023). Meski sudah diperkenalkan, Elias Dolah belum bisa dinyatakan resmi pindah ke Bali United karena ia harus lolos tes medis lebih dahulu sebelum benar-benar bergabung.

Publik Stadion Kpaten I Wayan Dipta dibuat kaget ketika ada Elias Dolah di lapangan dengan menggunakan jersey Bali United ketika para pemain Bali United dan PSM tengah melakukan pemanasan. Ia hadir melihat calon rekan barunya tampil di laga leg I playoff Liga Champions 2023-2024.

Elias Dolah sendiri merupakan bek kelahiran Swedia berkebangsaan Thailand. Dolah pun menyapa para pendukung Bali United yang hadir di Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Bek Timnas Thailand itu mengatakan sangat senang bisa bergabung dengan Serdadu Tridatu -julukan Bali United.

Elias Dolah

“Halo Semeton, Saya Elias Dolah baru tiba di Bali. Saya sangat senang bisa bermain di Bali United dan bertemu kalian semua. Saya tidak sabar untuk memulai debut. Sampai jumpa,” kata Elias Dolah, mengutip dari laman resmi Bali United, Selasa (6/6/2023).

Dolah memang belum diperkenalkan secara resmi oleh manajemen Bali United. Namun demikian, pemain berusia 30 tahun itu dipastikan akan memperkuat pasukan Stefano Cugurra mulai musim depan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/11/1658749/kunci-sukses-timnas-futsal-indonesia-patahkan-dominasi-thailand-di-sea-games-tml.webp
Kunci Sukses Timnas Futsal Indonesia Patahkan Dominasi Thailand di SEA Games
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/21/hokky_caraka.jpg
Hokky Caraka Nyaris Pensiun Dini, Begini Curahan Hati Striker Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement