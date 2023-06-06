Diperkenalkan di Laga Bali United vs PSM Makassar, Elias Dolah Segera Resmi Gabung Serdadu Tridatu

BALI – Pemain Tim Nasional (Timnas) Thailand, Elias Dolah tampak hadir dan sudah mengenakan jersey Bali United jelang laga Serdadu Tridatu vs PSM Makassar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, pada Selasa (6/6/2023). Meski sudah diperkenalkan, Elias Dolah belum bisa dinyatakan resmi pindah ke Bali United karena ia harus lolos tes medis lebih dahulu sebelum benar-benar bergabung.

Publik Stadion Kpaten I Wayan Dipta dibuat kaget ketika ada Elias Dolah di lapangan dengan menggunakan jersey Bali United ketika para pemain Bali United dan PSM tengah melakukan pemanasan. Ia hadir melihat calon rekan barunya tampil di laga leg I playoff Liga Champions 2023-2024.

Elias Dolah sendiri merupakan bek kelahiran Swedia berkebangsaan Thailand. Dolah pun menyapa para pendukung Bali United yang hadir di Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Bek Timnas Thailand itu mengatakan sangat senang bisa bergabung dengan Serdadu Tridatu -julukan Bali United.

“Halo Semeton, Saya Elias Dolah baru tiba di Bali. Saya sangat senang bisa bermain di Bali United dan bertemu kalian semua. Saya tidak sabar untuk memulai debut. Sampai jumpa,” kata Elias Dolah, mengutip dari laman resmi Bali United, Selasa (6/6/2023).

Dolah memang belum diperkenalkan secara resmi oleh manajemen Bali United. Namun demikian, pemain berusia 30 tahun itu dipastikan akan memperkuat pasukan Stefano Cugurra mulai musim depan.