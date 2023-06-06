Respons Ryan Kurnia Usai Jalani Latihan Bersama Persib Bandung Jelang Liga 1 2023-2024

BANDUNG – Respons Ryan Kurnia usai menjalani latihan bersama Persib Bandung jelang Liga 1 2023-2024. Ryan mengaku tidak mengalami kendala terkait adaptasi di tim anyarnya.

Perlu diketahui, Ryan Kurnia menjadi salah satu pemain yang didatangkan Persib Bandung pada bursa transfer jelang Liga 1 2023-2024. Ryan merupakan penyerang sayap yang sebelumnya memperkuat Persikabo 1973 di Liga 1 musim lalu.

Ryan pun telah menjalani latihan perdana bersama skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung. Dirinya mengaku tidak mengalami kendala berarti dan merasa mendapat sambutan hangat dari penggawa Persib Bandung.

"Buat adaptasi enggak ada kesulitan sih karena semuanya itu welcome, baik-baik semuanya," ungkap Ryan Kurnia usai menjalani latihan di Stadion Sidolig, Bandung, Selasa (6/6/2023).

Lebih lanjut, Ryan Kurnia mengakui metode latihan Luis Milla berbeda dengan latihan yang dia jalani ketika masih membela Persikabo 1973, Kendati begitu, dia tidak mempermasalahkan hal tersebut.

"Ya mengikuti sih, jadi ikuti saja. Kalau kesulitan mah ada sih, beda dari sebelumnya. Tapi jalani saja," kata pemain anyar Persib Bandung itu.