Terkait 4 Pemain Anyar Persib Bandung, Daisuke Sato Beri Tanggapan Begini

BANDUNG – Terkait 4 pemain anyar Persib Bandung, Daisuke Sato beri tanggapan begini. Menurut Daisuke Sato kehadiran pemain-pemain baru tersebut bisa meningkatkan kualitas tim berjuluk Maung Bandung itu.

Sebagai informasi, Persib Bandung telah mendatangkan empat pemain anyar jelang bergulirnya Liga 1 2023-2024. Adapun empat pemain tersebut yakni Edo Febriansah, Ryan Kurnia, I Putu Gede Juni Antara, dan Tyronne Gustavo del Pino Ramos.

Menanggapi hal tersebut, Daisuke Sato pun merasa senang dengan kehadiran empat pemain baru di kubu Persib Bandung. Bek berpaspor Filipina itu turut menilai keempat pemain itu dapat meningkatkan kualitas Persib Bandung di musim depan.

"Ya, tentunya saya merasa senang terhadap kehadiran mereka karena mereka bisa melakukan banyak hal untuk membantu kami. Mereka bisa meningkatkan kualitas tim karena para pemain baru itu merupakan pemain berkualitas," ungkap Daisuke Sato usai berlatih di Stadion Sidolig, Bandung, Selasa (6/6/2023).

"Jadi dengan semakin mengenal mereka hari demi hari, semakin tahu kualitas mereka, kami jadi tahu apa kelebihan dan kelemahan mereka, mereka harus bisa beradaptasi dan ini adalah waktunya," sambung Daisuke Sato.

"Kami akan membantu mereka, harapannya mereka bisa cepat beradaptasi dan kami senang terhadap kehadiran mereka," tegasnya.