HOME BOLA LIGA INDONESIA

Media Vietnam Tegaskan Pemain Timnas Vietnam Nguyen Quang Hai Takkan Main di Liga 1 2023-2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |09:22 WIB
Media Vietnam Tegaskan Pemain Timnas Vietnam Nguyen Quang Hai Takkan Main di Liga 1 2023-2024!
Nguyen Quang Hai akan melanjutkan karier di Liga Vietnam. (Foto: Instagram/@nguyenquanghai12041997)
MEDIA Vietnam, Soha.vn, menegaskan pemain Timnas Vietnam Nguyen Quang Hai takkan main di Liga 1 2023-2024. Soha memastikan Nguyen Quang Hai akan melanjutkan karier di Liga Vietnam setelah memutuskan kontrak lebih cepat dengan klub kasta kedua Liga Prancis, Pau FC.

“Quang Hai akan bergabung dengan klub yang bermain di Liga Vietnam 2023. Ia berpartisipasi di kompetisi bulan ini, tepatnya di pekan ke-12. Kontrak Quang Hai segera diumumkan,” tulis Soha dalam artikel yang mereka buat.

Nguyen Quang Hai

(Nguyen Quang Hai takkan berkarier di Liga 1 2023-2024)

Pemberitaan di atas mengonfirmasi Nguyen Quang Hai takkan berkarier di Indonesia. Sebelumnya, beredar kabar sejumlah klub teras Liga 1 2023-2024 tertarik mengamankan gelandang serang 26 tahun tersebut.

Kabar ketertarikan klub Liga 1 2023-2024 itu sampai ke telinga pakar sepakbola Vietnam, Vu Manh Hai. Ia menyebut level Liga 1 berada di bawah Liga Vietnam.

Namun, jika tawaran yang datang menggiurkan, Vu Manh Hai menyarankan Nguyen Quang Hai untuk mempertimbangkan tawaran tersebut. Sebab, kehadiran Nguyen Quang Hai diprediksi bakal menyeramakkan keberlanjutan kompetisi di Indonesia.

“Menurut saya, level liga Indonesia mungkin masih kalah dengan V League (Liga Vietnam). Tentunya pergi ke sana (Indonesia) juga akan membuat lingkungan menjadi menarik,” kata Vu Manh Hai mengutip dari Soha.vn.

