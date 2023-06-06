Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Aksi Gila Newcastle United: Pinjam Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Karim Benzema Sekaligus pada Musim Panas 2023?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |17:35 WIB
Aksi Gila Newcastle United: Pinjam Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Karim Benzema Sekaligus pada Musim Panas 2023?
Newcastle United bisa mendatangkan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Karim Benzema sekaligus. (Foto: REUTERS)
A
A
A

AKSI gila Newcastle United, bisa pinjam Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Karim Benzema sekaligus pada bursa transfer musim panas 2023. Kok bisa? Begini ceritanya.

Sejak Oktober 2021, saham mayoritas Newcastle United dikuasai Dana Investasi Publik (PIF) Arab Saudi yang dipimpin putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed Bin Salman. Semenjak diakusisi PIF, performa The Magpies –julukan Newcastle United– mengalami peningkatan.

Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi

(Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi bisa mentas di Newcastle United pada musim 2023-2024)

Terbukti, Newcastle United finis di posisi empat Liga Inggris 2022-2023 dan berhak tampil di Liga Champions 2023-2024. Berhubung tampil di Liga Champions, Newcastle United membutuhkan skuad yang lebih kuat ketimbang sekarang.

Demi merealisasikan itu, Newcastle United bisa mendaratkan pemain top dengan mengakali aturan Financial Fair Play (FFP). Caranya dengan membawa pemain-pemain top ke sejumlah klub Arab Saudi, kemudian Newcastle United meminjam pemain-pemain tersebut.

Sekadar diketahui, menurut laporan The Sun, PIF juga menguasai saham mayoritas tiga klub Raksasa Arab Saudi, yakni Al Ittihad, Al Nassr dan Al Hilal. Al Nassr saat ini diperkuat pesepakbola tertajam sepanjang sejarah sepakbola, Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo dikontrak Al Nassr hingga 30 Juni 2025. Di musim pertamanya membela Al Nassr, Cristiano Ronaldo mengemas 14 gol dan dua assist dari 18 pertandingan di semua kompetisi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/51/1658633/gemilang-di-sea-games-2025-kontingen-indonesia-atlet-berjuang-maksimal-berkat-motivasi-dari-presiden-ngv.webp
Gemilang di SEA Games 2025, Kontingen Indonesia: Atlet Berjuang Maksimal Berkat Motivasi dari Presiden
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/22/yudai_yamamato.jpg
Resmi! Yudai Yamamoto Jadi Wasit Full Time Super League Mulai 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement