Aksi Gila Newcastle United: Pinjam Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Karim Benzema Sekaligus pada Musim Panas 2023?

Newcastle United bisa mendatangkan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Karim Benzema sekaligus. (Foto: REUTERS)

AKSI gila Newcastle United, bisa pinjam Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Karim Benzema sekaligus pada bursa transfer musim panas 2023. Kok bisa? Begini ceritanya.

Sejak Oktober 2021, saham mayoritas Newcastle United dikuasai Dana Investasi Publik (PIF) Arab Saudi yang dipimpin putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed Bin Salman. Semenjak diakusisi PIF, performa The Magpies –julukan Newcastle United– mengalami peningkatan.

(Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi bisa mentas di Newcastle United pada musim 2023-2024)

Terbukti, Newcastle United finis di posisi empat Liga Inggris 2022-2023 dan berhak tampil di Liga Champions 2023-2024. Berhubung tampil di Liga Champions, Newcastle United membutuhkan skuad yang lebih kuat ketimbang sekarang.

Demi merealisasikan itu, Newcastle United bisa mendaratkan pemain top dengan mengakali aturan Financial Fair Play (FFP). Caranya dengan membawa pemain-pemain top ke sejumlah klub Arab Saudi, kemudian Newcastle United meminjam pemain-pemain tersebut.

Sekadar diketahui, menurut laporan The Sun, PIF juga menguasai saham mayoritas tiga klub Raksasa Arab Saudi, yakni Al Ittihad, Al Nassr dan Al Hilal. Al Nassr saat ini diperkuat pesepakbola tertajam sepanjang sejarah sepakbola, Cristiano Ronaldo.

BACA JUGA: Media Malaysia Bandingkan Olivier Giroud dan Cristiano Ronaldo dalam Kasus BWF Hall of Fame Taufik Hidayat dan Lee Chong Wei

Cristiano Ronaldo dikontrak Al Nassr hingga 30 Juni 2025. Di musim pertamanya membela Al Nassr, Cristiano Ronaldo mengemas 14 gol dan dua assist dari 18 pertandingan di semua kompetisi.