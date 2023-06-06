Kevin De Bruyne Bongkar Peluang Manchester City Kalahkan Inter Milan di Final Liga Champions 2022-2023: Hanya 50 Persen!

MANCHESTER City akan bersua Inter Milan di final Liga Champions 2022-2023. Menjelang laga tersebut, Kevin De Bruyne selaku gelandang The Citizens -julukan Manchester City, mengatakan timnya hanya memiliki peluang 50 persen untuk mengalahkan Inter Milan.

Duel antara Manchester City vs Inter Milan akan diselenggarakan di Ataturk Olympic Stadium, Istanbul, Turki pada Minggu (11/6/2023) pukul 02.00 WIB. Ini menjadi pertemuan perdana kedua tim di Liga Champions.

Sebagai informasi, Inter Milan lolos ke final setelah mengalahkan AC Milan dengan agregat 3-0. Sementara Manchester City melaju usai menaklukkan Real Madrid lewat agregat 5-1.

Menjelang duel tersebut, Kevin De Bruyne enggan sesumbar meski Manchester City jauh lebih diunggulkan ketimbang Inter Milan. Dia mengatakan The Citizens hanya memiliki peluang juara sebesar 50 persen.

"Kami harus menikmati (final Liga Champions) pekan depan dan mudah-mudahan kami bisa tampil sebaik mungkin. Inter adalah tim yang sangat bagus. Final adalah 50-50,” kata Kevin De Bruyne dilansir dari Reuters, Selasa (6/6/2023).