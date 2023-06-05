Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Mantan Pesepakbola Bintang yang Gagal Total Menjadi Pelatih, Nomor 1 Legenda Manchester United

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |22:36 WIB
7 Mantan Pesepakbola Bintang yang Gagal Total Menjadi Pelatih, Nomor 1 Legenda Manchester United
7 Mantan Pesepakbola Bintang yang Gagal Total Menjadi Pelatih. (Foto: Reuters)
A
A
A

TERDAPAT 7 mantan pesepakbola bintang yang gagal total menjadi pelatih akan dibahas Okezone di artikel ini. Bukan menjadi sebuah hal yang mengejutkan jika pesepakbola setelah pensiun memilih melanjutkan kariernya sebagai pelatih.

Berbekal pengalaman bermain serta dilatih banyak pelatih, pemain tersebut pun pada akhirnya memberanikan diri menjadi seorang juru taktik. Namun, tak semua pesepakbola dapat menjadi pelatih hebat seperti saat dirinya bermain.

Ada banyak kasus pemain bintang yang bersinar saat menjadi pesepakbola, tapi gagal total saat menjadi pelatih. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 7 Mantan Pesepakbola Bintang yang Gagal Total Menjadi Pelatih:

7. Clarence Seedorf

Clarence Seedorf

Seedorf dikenal sebagai salah satu gelandang terbaik di eranya. Ia bahkan disebut legenda oleh dua tim, yakni Real Madrid dan AC Milan.

Sebagai legenda Milan, Seedorf pun mencoba peruntungan menangani Rossoneri pada Januari 2014. Namun, ia langsung dipecat pada Juni di tahun yang sama.

Setelah itu Seedorf pernah melatih Shenzhen FC, Deportivo La Coruna, dan Timnaas kamerun pada 2018 silam. Namun, Seedorf meninggalkan Timnas Kamerun pada 2019 dan sampai saat ini belum melatih lagi.

6. Alan Shearer

Alan Shearer

Alan Shearer adalah salah satu pesepakbola terbaik yang pernah dimiliki Inggris. Ia adalah legenda yang banyak menciptakan rekor saat masih aktif bermain.

Namun, prestasinya itu tak berlanjut saat Shearer menjajal dunia kepelatihan. Ia kala itu ditunjuk sebagai caretaker Newcastle United pada 2009.

Hanya memimpin delapan pertandingan, Shearer pun berpisah dengan Newcastle karena hanya bisa memberikan satu kemenangan. Sejak saat itu, Shearer tak pernah lagi melatih.

Halaman:
1 2 3
      
