Jelang Bali United vs PSM Makassar di Babak Playoff Liga Champions Asia 2023-2024, Juku Eja Jajal Stadion I Wayan Dipta

PSM Makassar akan bersua Bali United di babak playoff Liga Champions Asia 2023-2024. Menjelang pertandingan itu, skuad Juku Eja -julukan PSM Makassar- telah menjajal lapangan Stadion I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali.

Sebagaimana diketahui, duel antara PSM Makassar kontra Bali United bakal tersaji di Stadion I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali pada Selasa, 6 Juni 2023 pukul 19.30 WITA. Bernardo Tavares selaku pelatih PSM Makassar pun mengaku kalau Juku Eja tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan laga kontra Bali United.

“Kami tidak memiliki banyak waktu untuk persiapan seperti Bali United karena sebelum musim berakhir, kami harus menyiapkan untuk musim selanjutnya,” kata Bernardo Tavares di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali, dikutip dari ANTARA, Senin (5/6/2023).

Bernardo Tavares pun membeberkan bahwa PSM Makassar baru menggelar latihan secara mandiri sejak 15 Mei 2023. Sedangkan, mereka baru menjalani latihan perdana pada 1 Juni 2023 lalu.

Oleh sebab itu, Bernardo Tavares mengatakan Bali United merupakan tim favorit yang bakal keluar sebagai pemenang di laga kali ini. Pasalnya, tim berjuluk Serdadu Tridatu itu memiliki persiapan yang jauh lebih matang dan bakal tampil di hadapan pendukung sendiri.

“Bagi saya pertandingan kali ini Bali United adalah tim favorit, mereka sudah melakukan latihan persiapan lebih awal dari pada kami dan mereka bermain di kandang sendiri dan didukung suporter mereka,” sambung Bernardo Tavares.