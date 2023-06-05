Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Bali United vs PSM Makassar di Babak Playoff Liga Champions Asia 2023-2024, Juku Eja Jajal Stadion I Wayan Dipta

Dimas Khaidar , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |22:12 WIB
Jelang Bali United vs PSM Makassar di Babak Playoff Liga Champions Asia 2023-2024, Juku Eja Jajal Stadion I Wayan Dipta
PSM Makassar jajal Stadion I Wayan Dipta jelang hadapi Bali United di babak Playoff Liga Champions Asia 2023-2024 (Foto: Instagram/psm_makassar)
A
A
A

PSM Makassar akan bersua Bali United di babak playoff Liga Champions Asia 2023-2024. Menjelang pertandingan itu, skuad Juku Eja -julukan PSM Makassar- telah menjajal lapangan Stadion I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali.

Sebagaimana diketahui, duel antara PSM Makassar kontra Bali United bakal tersaji di Stadion I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali pada Selasa, 6 Juni 2023 pukul 19.30 WITA. Bernardo Tavares selaku pelatih PSM Makassar pun mengaku kalau Juku Eja tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan laga kontra Bali United.

PSM Makassar

“Kami tidak memiliki banyak waktu untuk persiapan seperti Bali United karena sebelum musim berakhir, kami harus menyiapkan untuk musim selanjutnya,” kata Bernardo Tavares di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali, dikutip dari ANTARA, Senin (5/6/2023).

Bernardo Tavares pun membeberkan bahwa PSM Makassar baru menggelar latihan secara mandiri sejak 15 Mei 2023. Sedangkan, mereka baru menjalani latihan perdana pada 1 Juni 2023 lalu.

Oleh sebab itu, Bernardo Tavares mengatakan Bali United merupakan tim favorit yang bakal keluar sebagai pemenang di laga kali ini. Pasalnya, tim berjuluk Serdadu Tridatu itu memiliki persiapan yang jauh lebih matang dan bakal tampil di hadapan pendukung sendiri.

“Bagi saya pertandingan kali ini Bali United adalah tim favorit, mereka sudah melakukan latihan persiapan lebih awal dari pada kami dan mereka bermain di kandang sendiri dan didukung suporter mereka,” sambung Bernardo Tavares.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/261/3119480/sandy_walsh-iPNl_large.jpg
Ciamik, Sandy Walsh Terpilih Jadi Pemain Terbaik Laga Yokohama F Marinos vs Shanghai Port di 16 Besar Liga Champions Asia 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/51/2929700/jordi-amat-dapat-banyak-pelajaran-usai-jdt-kena-bantai-kawasaki-frontale-0-5-jadi-modal-buat-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-zJciBGPsIo.jpg
Jordi Amat Dapat Banyak Pelajaran Usai JDT Kena Bantai Kawasaki Frontale 0-5, Jadi Modal Buat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/51/2928335/hasil-al-nassr-vs-persepolis-di-liga-champions-asia-2023-2024-cristiano-ronaldo-tolak-penalti-faris-najd-imbang-0-0-sJ7IF1xbot.jpg
Hasil Al Nassr vs Persepolis di Liga Champions Asia 2023-2024: Cristiano Ronaldo Tolak Penalti, Faris Najd Imbang 0-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/10/51/2828651/bali-united-wajib-kalahkan-lee-man-dan-urawa-reds-demi-lolos-ke-liga-champions-asia-2023-2024-jsGqhuRNt3.jpg
Bali United Wajib Kalahkan Lee Man dan Urawa Reds demi Lolos ke Liga Champions Asia 2023-2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658423/daftar-29-atlet-andalan-kabupaten-bekasi-yang-berlaga-di-sea-games-2025-hiq.webp
Daftar 29 Atlet Andalan Kabupaten Bekasi yang Berlaga di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/21/malut_united.jpg
Drama VAR di Parepare! Gol Kilat David Da Silva Antar Malut United Taklukkan PSM Makassar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement