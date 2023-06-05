20 Ribu Tiket Timnas Indonesia vs Argentina Ludes Terjual, Sisa 40 Ribut Tiket Lagi

JAKARTA – PSSI baru saja membuka penjualan tiket laga Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Argentina tahap pertama pada hari ini, Senin (5/6/2023). Hasilnya dilaporkan 20 ribu tiket sudah ludes terjual. Lantas berapa sisa tiket lagi yang akan diperjualkan?

Menurut laporan dari Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, masih ada sisa 40 ribu lembar tiket lagi yang akan dijual untuk laga Timnas Indonesia vs Argentina. 40 ribut tiket tersebut pun dijual bertahap, 20 ribu tiket dijual pada Selasa 6 Juni dan sisanya pada Rabu 7 Juni 2023.

Untuk yang belum tahu, penjualan tiket Timnas Indonesia vs Argentina memang telah dibuka sejak hari ini. Namun pada hari ini, penjualan tiket khusus untuk nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Erick Thohir bersyukur karena sebanyak 20 ribu tiket terjual pada hari ini hanya dalam sembilan menit saja. Itu semua membuktikan bahwa antusiasme masyarakat sangat tinggi.

Meski sudah 20 ribu lembar tiket itu sudah ludes terjual, Erick Thohir menegaskan pencinta sepakbola Tnaah Air tidak perlu cemas karena masih ada 40 ribu tiket tersisa yang akan dijual bertahap selama dua hari ke depan.

“Alhamdulillah kalau kita lihat hari ini dalam waktu 9 menit, itu 20 ribu tiket terjual langsung. Besok akan ada lagi 20 ribu tiket lagi, besoknya lagi ada 20 ribu tiket lagi,” kata Erick Thohir di Istana Merdeka, Senin (5/6/2023).

“Memang ada pertanyaan, kemana sisanya tiket? kan ada sponsor, ada sponsor dari swasta, dari tv, dari BUMN yang tentu saya pastikan pemasukannya lebih besar dari swasta, bukan dari BUMN. Dan ini sudah saya laporkan secara terbuka sejak awal bahwa ini bagian juga bagaimana kita mendidik masyarakat Indonesia apresiasi kepada pertandingan olahraga kelas dunia,” jelasnya.