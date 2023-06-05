Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ketum PSSI Erick Thohir Sebut Laga Timnas Indonesia Kontra Palestina dan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 Sangat Penting, Ini Sebabnya!

Dimas Khaidar , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |21:06 WIB
Ketum PSSI Erick Thohir Sebut Laga Timnas Indonesia Kontra Palestina dan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 Sangat Penting, Ini Sebabnya!
Ketum PSSI Erick Thohir sebut laga Timnas Indonesia kontra Palestina dan Argentina sangat penting (Foto: PSSI)
A
A
A

KETUA Umum PSSI Erick Thohir sebut laga Timnas Indonesia kontra Palestina dan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 sangat penting. Menurutnya, dua laga tersebut tidak hanya fokus untuk meningkatkan ranking Indonesia di FIFA melainkan juga menguji mental Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

“Semua pertandingan FIFA Matchday sangat penting untuk kita,” kata Erick dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta dikutip dari ANTARA, Senin (5/6/2023).

Erick Thohir

Lebih lanjut, Erick Thohir turut menyebut FIFA Matchday memang difokuskan untuk meningkatkan ranking Timnas Indonesia di FIFA. Namun, dia juga menegaskan kalau laga tersebut merupakan ajang untuk menguji mental tim asuhan Shin Tae-yong tersebut.

“Memang ada FIFA Matchday yang fokus terhadap peningkatan ranking. Tetapi ada juga pertandingan istilahnya kita tes nyali lah, dan supaya kita dilirik dunia, salah satunya (melawan) Argentina ini,” kata Erick Thohir.

Erick Thohir pun tidak hanya fokus terhadap laga Timnas Indonesia vs Argentina. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu juga menyoroti laga kontra Palestina.

“Lawan Palestina juga penting karena ranking mereka bagus dibanding kita. Ini ingin kita seriuskan. Nah ini saya berharap dengan keseriusan pemerintah, PSSI membangun, masyarakat juga bisa mengapresiasi industri olahraga terutama sepak bola,” lanjut Erick Thohir.



      
