HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Saking Antusiasnya Sandy Walsh Sudah Tak Tahan dan Gatal Ingin Debut Bersama Timnas Indonesia Jelang FIFA Matchday Juni 2023

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |20:56 WIB
Saking Antusiasnya Sandy Walsh Sudah Tak Tahan dan Gatal Ingin Debut Bersama Timnas Indonesia Jelang FIFA Matchday Juni 2023
Pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Sandy Walsh. (Foto: Instagram/sandywalsh)
A
A
A

SAKING antusiasnya, Sandy Walsh sudah tidak tahan dan gatal ingin debut bersama Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2023. Ya, nama pemain naturalisasi, Sandy Walsh menjadi salah satu pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk bergabung bersama skuad Timnas Indonesia guna melakoni pertandingan melawan Palestina dan Argentina.

Pertandingan tersebut menjadi yang paling dinantikan oleh Sandy. Pasalnya, sejak resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada November 2022 lalu, Sandy belum sekalipun menjajal pertandingan resmi bersama skuad Garuda - julukan Timnas Indonesia.

Sejak resmi menjadi WNI, Sandy sejatinya dipersiapkan untuk ikut dalam ajang Piala AFF 2022 dan juga FIFA Matchday Maret menghadapi Burundi. Namun Piala AFF tidak masuk dalam agenda FIFA sehingga klub Sandy, KV Mechelen tidak bersedia melepasnya. Sedangkan pada bulan Maret lalu, Sandy tengah dibekap cedera.

Menjelang FIFA Matchday bulan Juni nanti, Sandy sangat antusias untuk melakoni debutnya. Terlebih lagi, pemusatan latihan dilakukan di Surabaya, tempat asal kakeknya yang membuat Sandy semakin bersemangat.

Sandy Walsh

"Saya sudah mendengar kabar dari PSSI terkait FIFA Matchday Juni di Surabaya. Itu merupakan kampung halaman kakek saya. Saya sangat senang mendengarnya" ujar Sandy Walsh dikutip dari laman PSSI, Senin (5/6/2023).

"Semangat, sampai jumpa di FIFA Matchday Juni" sambungnya.

Halaman:
1 2
      
