Jelang Timnas Indonesia vs Argentina dan Palestina, Shin Tae-yong Rekrut 2 Asisten Pelatih Lokal

SURABAYA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong tampaknya membutuhkan bala bantuan untuk menghadapi Timnas Palestina dan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Untuk itu, Shin Tae-yong pun merekrut dua asisten pelatih lokal, yakni Charis Yulianto dan Haryanto Prasetyo.

Diketahui, Charis dan Haryanto bergabung selama pemusatan latihan menjelang FIFA Matchday Juni 2023. Masuknya dua sosok tersebut merupakan permintaan langsung dari pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

Dua sosok tersebut bukanlah orang yang asing karena pernah membela Timnas Indonesia. Charis pernah membela skuad Garuda di era tahun 2004 hingga 2010. Sedangkan Haryanto yang juga adik kandung dari Indriyanto Nugroho (asisten pelatih tim U-16) juga pernah menjadi pemain timnas.

Tommy -panggilan karib Haryanto Prasetyo- mengaku bangga bisa dipercaya kembali Shin Tae-yong kendati hanya masa percobaan. Dirinya pun tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan juru formasi asal Korea Selatan itu.

“Tentu ini akan menjadi pengalaman yang sangat luar biasa karena ini juga sangat penting untuk karier saya. Meskipun ini hanya masa percobaan, ini sudah kedua kalinya saya ikut Shin Tae-yong. Tentunya ini kepercayaan yang tidak ternilai bagi saya,” kata Haryanto, dilansir dari laman resmi PSSI, Senin (5/6/2023).

Sementara itu, bagi Charis ini merupakan pengalaman baru. Sama seperti Haryanto, mantan pemain Persija Jakarta itu tidak akan kesempatan berharga ini.