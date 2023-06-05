Presiden Jokowi Belum Pegang Tiket Timnas Indonesia vs Argentina, Erick Thohir Bilang Begini

JAKARTA - Jelang Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Argentina, Presiden Joko Widodo mengaku belum mendapatkan tiket pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) tersebut. Menanggapi pernyataan Jokowi itu, Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir langsung gerak cepat dengan menyiapkan undangan untuk orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Seperti yang diketahui, PSSI baru membuka pembelian tiket pada hari ini, Senin (5/6/2023). Dari penjualan tersebut, Jokowi pun tak berhasil mendapatkan tiketnya.

"Gatau tiketnya dapet engga," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Jokowi pun tidak membanding-bandingkan lebih memilih menonton Coldplay atau Timnas Indonesia vs Argentina. Sebab, dirinya saat ini baru mendapatkan tiket konser Coldplay.

"Karena (konser Coldplay) sudah dapat tiketnya, kalau Argentina kan baru tadi," kata Jokowi.

Menanggapi hal tersebut, Erick Thohir sejatinya berharap Jokowi hadir secara langsung menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia vs Argentina. Apalagi Erick Thohir sadar betul bahwa Presiden Jokowi peduli terhadap olahraga Tanah Air.

"Saya yakin beliau punya peduli yang tinggi kepada olahraga. Tentu kami berharap bapak presiden datang menonton pertandingannya tanggal 19 Juni jam 7.30 WIB, tempat sudah disediakan," ujar Erick.

Erick mengatakan bahwa pihaknya akan mengirimkan undangan khususnya kepada Jokowi untuk dapat menyaksikan langsung tim besutan Shin Tae-yong melawan Lionel Messi Cs.