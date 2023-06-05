Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ucap Assalammualaikum, Perempuan Cantik Kamboja yang Disapa Marselino Ferdinan Undang Banyak Reaksi!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |15:52 WIB
Ucap Assalammualaikum, Perempuan Cantik Kamboja yang Disapa Marselino Ferdinan Undang Banyak Reaksi!
Phyadeth Rotha mengucapkan salam di akun Instagram-nya. (Foto: Instagram/@phyyaa_deth)
A
A
A

UCAP Assalamualaikum, perempuan cantik Kamboja yang disapa Marselino Ferrdinan, Phyadeth Rotha, mengundang banyak reaksi di media sosial. Nama Phyadeth Rotha mencuat setelah bertugas membawa baki di penyerahan medali emas sepakbola SEA Games 2023 yang melibatkan Timnas Indonesia U-22 pada Selasa, 16 Mei 2023 malam WIB.

Selain karena tampil cantik, Phyadeth Rotha juga menarik perhatian karena sempat disapa gelandang Timnas Indonesia U-22, Marselino Ferdinan. Momen Marselino Ferdinan menyapa Phyadeth Rotha viral di media sosial.

Phyadeth Rotha

(Phyadeth Rotha mengucapkan salam di akun Instagram-nya, @phyyaa_deth)

Netizen Indonesia pun berbondong-bondong mencari akun Instagram Phyadeth Rotha. Lewat perjuangan keras, diketahui bahwa akun Instagram Phyadeth Rotha adalah @phyyaa_deth. Jumlah followers Phyadeth Rotha di Instagram pun melonjak drastis.

Dari yang awalnya yang hanya sekira 800, followers Phyadeth Rotha saat ini menembus 116 ribu! Bahkan akun Instagram Phyadeth Rotha sudah centang biru alias terverifikasi Instagram.

Sejak saat itu, tawaran pekerjaan semakin banyak datang menghampiri Phyadeth Rotha. Bahkan di akun Instagram-nya, Phyadeth Rotha menaruh kontak sang manajer jika ingin menggunakan jasanya untuk menjadi brand ambassador, bintang iklan atau acara lain.

Halaman:
1 2
      
