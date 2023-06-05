Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Tahun Terakhir, Cuma Shin Tae-yong yang Gagal Bawa Timnas Korea Selatan U-20 Lolos ke Semifinal Piala Dunia U-20

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |15:09 WIB
6 Tahun Terakhir, Cuma Shin Tae-yong yang Gagal Bawa Timnas Korea Selatan U-20 Lolos ke Semifinal Piala Dunia U-20
Timnas Korea Selatan lolos ke semifinal Piala Dunia U-20 2023. (Foto: REUTERS)
SELAMA enam tahun terakhir, cuma Shin Tae-yong yang gagal membawa Timnas Korea Selatan U-20 lolos ke semifinal Piala Dunia U-20. Kok bisa? Begini ceritanya.

Timnas Korea Selatan U-20 membuat prestasi luar biasa di Piala Dunia U-20 2023. Skuad Taeguk Warriors Muda baru saja memastikan tempat di semifinal Piala Dunia U-20.

Timnas Korea Selatan U-20

(Timnas Korea Selatan U-20 lolos ke semifinal Piala Dunia U-20 2023)

Skuad asuhan Kim Eun-jung itu memastikan tempat di babak empat besar setelah menang 1-0 atas Nigeria di perempatfinal, Senin (5/6/2023) dini hari WIB. Sebelumnya di 16 besar, Korea Selatan menumbangkan Ekuador 3-2.

Di semifinal Piala Dunia U-20, Korea Selatan akan menghadapi tim kuat lain, Italia. Meski begitu, lolos ke semifinal Piala Dunia 2023 bukanlah pencapaian terbaik bagi Negeri Ginseng.

Sebelum edisi sekarang atau pada Piala Dunia U-20 2019 (Piala Dunia U-20 2021 ditiadakan karena Covid-19), Korea Selatan melaju ke partai puncak! Saat itu, skuad asuhan Chung Jung-yong menembus partai final setelah menang 1-0 atas Ekuador di semifinal.

Meski kalah 1-3 dari Ukraina di partai puncak, pencinta sepakbola Korea Selatan tetap memberikan pujian kepada Lee Kang-in dan kawan-kawan. Karena itu, dalam enam tahun terakhir, hanya Shin Tae-yong, pelatih Timnas Korea Selatan U-20 yang gagal membawa skuad asuhannya minimal lolos ke semifinal Piala Dunia U-20.

