Julian Nagelsmann Disebut Bakal Didampingi Legenda Timnas Prancis Ini jika Tukangi PSG

PELATIH asal Jerman, Julian Nagelsmann disebut bakal didampingi legenda Timnas Prancis jika tukangi PSG. Legenda Timnas Prancis yang dimaksud yakni Thierry Henry.

Sebagaimana diketahui, kabar Julian Nagelsmann akan menukangi PSG berembus kencang belakangan ini. Pelatih berusia 35 tahun itu bakal diplot sebagai pengganti Christophe Galtier yang disebut-sebut akan dipecat pada akhir musim 2022-2023.

Sementara itu, Nagelsmann telah menganggur sejak didepak Bayern Munich pada 24 Maret 2023 lalu. Pada laga terakhirnya bersama Die Roten -julukan Bayern Munich, dia harus menelan pil pahit lantaran timnya dihajar Bayer Leverkusen 1-2.

Padahal, kala itu Nagelsmann mampu menaklukkan PSG di babak 16 besar Liga Champions 2022-2023. Saat ini, Nagelsmann justru dilaporkan telah menerima tawaran untuk menjadi juru taktik anyar Les Parisiens -julukan PSG.

Menurut laporan Culture PSG, Senin (5/6/2023), Julian Nagelsmann bakal menggantikan Christophe Galtier di kursi kepelatihan PSG. Akan tetapi, manajemen PSG masih mempertimbangkan kontrak yang akan diberikan ke Nagelsmann.

“Julian Nagelsmann hari ini menjadi favorit besar untuk menjadi pelatih PSG berikutnya,” tulis laporan Culture PSG, dikutip pada Senin (5/6/2023).