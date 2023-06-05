Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Hal Ini, Alexis Mac Allister Anggap Timnas Indonesia vs Argentina sebagai Laga Penting

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |14:49 WIB
Gara-Gara Hal Ini, Alexis Mac Allister Anggap Timnas Indonesia vs Argentina sebagai Laga Penting
Pemain Timnas Argentina, Alexis Mac Allister. (Foto: Instagram/alemacallister)
A
A
A

BRIGHTON – Bagi pemain Tim Nasional (Timnas) Argentina, Alexis Mac Allister, laga melawan Timnas Indonesia merupakan pertandingan yang amat penting. Pasalnya laga melawan Timnas Indonesia akan menjadi ajang pemanasan bagi Argentina yang akan tampil di Copa America dan Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Ya, ternyata tak hanya Timnas Indonesia yang merasa melawan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 sebagai sebuah laga yang amat penting. Bagi pasukan Lionel Scaloni, tur Asia yang akan mereka lakukan di Juni ini juga teramat penting untuk pemanasan skuad tersebut.

Argentina tepatnya akan menghadapi Australia di Beijing, China, pada 15 Juni 2023 mendatang. Lalu empat hari berselang, Senin 19 Juni 2023, Argentina bakal menjajal kekuatan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

Menatap agenda itu, Mac Allister mengakui bahwa dua pertandingan tersebut sangat penting untuk persiapan skuad Argentina untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab, kualifikasi di zona CONMEBOL akan berlangsung di September 2023.

Alex Mac Allister

Selain itu, Mac Allister menilai FIFA Matchday Juni sekaligus menjadi momen untuk mematangkan skuad yang juga akan berlaga di Copa America 2024. Maka dari itu, pemain Brighton Hove & Albion itu menatap laga melawan Australia dan Timnas Indonesia dengan serius.

“Saya pikir FIFA Matchday melawan Australia pada 15 Juni dan melawan Indonesia empat hari kemudian akan sangat penting untuk melihat tim,” kata Mac Allister, dikutip dari Infobae, Senin (5/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191105/erick_thohir_bertemu_gianni_infantino-B5Dn_large.jpg
Bertemu Presiden FIFA di Qatar, Gebrakan Baru Apa Lagi yang Disiapkan Erick Thohir untuk PSSI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3191005/jordi_amat_berharap_pssi_bisa_memilih_sosok_terbaik_untuk_mengisi_kursi_pelatih_timnas_indonesia-Co0N_large.jpg
Jordi Amat Harap PSSI Pilh Sosok Terbaik untuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190982/john_herdman_adalah_pilihan_paling_masuk_akal_sebagai_pelatih_baru_timnas_indonesia_ketimbang_giovanni_van_bronckhorst-g368_large.jpeg
Bung Harpa Nilai Lebih Masuk Akal John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia ketimbang Giovanni van Bronckhorst
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190973/kualitas_pemain_timnas_indonesia_belum_layak_main_di_piala_dunia_2026_pssi-RadJ_large.jpg
Asnawi Mangkualam: Kualitas Pemain Timnas Indonesia Belum Cukup untuk Main di Piala Dunia 2026!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/50/1658467/duel-kontroversial-anthony-joshua-hajar-jake-paul-hasilkan-uang-rp16-triliun-unu.webp
Duel Kontroversial Anthony Joshua Hajar Jake Paul Hasilkan Uang Rp1,6 Triliun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/sea_games_2025_resmi_ditutup_dengan_menampilkan_ke.jpg
SEA Games 2025 Ditutup Meriah di Bangkok, Tongkat Estafet Berpindah ke Malaysia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement