Gara-Gara Hal Ini, Alexis Mac Allister Anggap Timnas Indonesia vs Argentina sebagai Laga Penting

BRIGHTON – Bagi pemain Tim Nasional (Timnas) Argentina, Alexis Mac Allister, laga melawan Timnas Indonesia merupakan pertandingan yang amat penting. Pasalnya laga melawan Timnas Indonesia akan menjadi ajang pemanasan bagi Argentina yang akan tampil di Copa America dan Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Ya, ternyata tak hanya Timnas Indonesia yang merasa melawan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 sebagai sebuah laga yang amat penting. Bagi pasukan Lionel Scaloni, tur Asia yang akan mereka lakukan di Juni ini juga teramat penting untuk pemanasan skuad tersebut.

Argentina tepatnya akan menghadapi Australia di Beijing, China, pada 15 Juni 2023 mendatang. Lalu empat hari berselang, Senin 19 Juni 2023, Argentina bakal menjajal kekuatan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

Menatap agenda itu, Mac Allister mengakui bahwa dua pertandingan tersebut sangat penting untuk persiapan skuad Argentina untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab, kualifikasi di zona CONMEBOL akan berlangsung di September 2023.

Selain itu, Mac Allister menilai FIFA Matchday Juni sekaligus menjadi momen untuk mematangkan skuad yang juga akan berlaga di Copa America 2024. Maka dari itu, pemain Brighton Hove & Albion itu menatap laga melawan Australia dan Timnas Indonesia dengan serius.

“Saya pikir FIFA Matchday melawan Australia pada 15 Juni dan melawan Indonesia empat hari kemudian akan sangat penting untuk melihat tim,” kata Mac Allister, dikutip dari Infobae, Senin (5/6/2023).