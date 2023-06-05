Kisah Oguchi Onyewu yang Pernah Patahkan Tulang Rusuk Zlatan Ibrahimovic

KISAH Oguchi Onyewu yang pernah patahkan tulang rusuk Zlatan Ibrahimovic akan diulas dalam artikel ini. Tak dapat dipungkiri jika sosok Zlatan Ibrahimovic dikenal dengan sosok yang bengal, temperamen, dan tidak kenal takut terhadap siapapun.

Sepanjang perjalanan kariernya, tidak sedikit pemain hingga pelatih yang menjadi korban kegilaannya. Ditambah lagi dengan fisik Zlatan Ibrahimovic yang tinggi besar serta sabuk hitam taekwondo membuatnya begitu mengerikan.

(Oguchi Onyewu pernah patahkan tulang rusuk Zlatan Ibrahimovic)



Meski begitu, ternyata ada pemain yang tidak takut sama sekali dengan Zlatan Ibrahimovic. Salah satu pemain yang paling berani untuk berhadapan dengan pemain asal Swedia ini adalah Oguchi Onyewu.

Menariknya, Zlatan Ibrahimovic dan Oguchi adalah rekan satu tim di AC Milan pada 2011 lalu. Perkelahian itu terjadi saat keduanya berseragam Rossoneri (julukan AC Milan).

Momen perkelahian antara Zlatan Ibrahimovic dan Oguchi terjadi saat sesi latihan. Zlatan Ibrahimovic melakukan tekel keras yang dilanjutkan dengan sebuah tendangan kepada Oguchi.

Tidak terima akan hal tersebut, Oguchi langsung memberikan reaksi yang tak kalah mengerikan. Sesaat setelah berdiri, Oguchi langsung melayangkan sebuah pukulan keras yang membuat Zlatan Ibrahimovic tersungkur ke lapangan.

Sebatas informasi, Oguchi memiliki postur yang tinggi besar layaknya Zlatan Ibrahimovic. Ia juga seorang yang menyukai tinju.

Perkelahian di antara keduanya pun tidak dapat dihindarkan. Parahnya, mereka sempat sulit untuk dipisahkan.