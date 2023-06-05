8 Negara Tampil di World Senior Football Championship 2023: Indonesia Satu Grup dengan Inggris hingga Thailand!

SEBANYAK 8 negara tampil di World Senior Football Championship 2023 akan dibahas di sini. Menariknya, Indonesia satu grup dengan Inggris hingga Thailand!

Sebagai informasi, World Senior Football Championship merupakan ajang yang mempertandingkan legenda-legenda sepakbola di masing-masing negara. Menurut laporan dari akun Twitter @theaseanball, pada edisi kali ini, terdapat delapan negara yang turut ambil bagian.

Kedelapan negara tersebut pun terbagi ke dua grup yang mana masing-masing grup berisi empat tim. Indonesia sendiri berada di Grup B bersama Thailand, Inggris, dan Selandia Baru.

Timnas Legenda Inggris pun dikabarkan bakal diperkuat sederet pemain-pemain ternama. Seperti Michael Owen, Ian Kroc, Barry Haley dan Sean Davis.

Sementara itu, di Grup A berisikan Australia, Iran, Vietnam dan Taiwan. Adapun turnamen tersebut bakal diselenggarakan pada Senin (5/6/2023) hingga Sabtu (10/6/2023).