Ludes dalam 15 Menit, PSSI Pastikan Tiket Timnas Indonesia vs Argentina Belum Sepenuhnya Habis

Penjualan tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina ludes dalam 15 menit di hari pertama (Foto: PSSI)

LUDES dalam 15 menit, PSSI pastikan tiket Timnas Indonesia vs Argentina belum sepenuhnya habis. Yang ludes hanyalah khusus untuk nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Tiket penjualan laga Timnas Indonesia vs Argentina sudah mulai dijual pada Senin (5/6/2023) untuk pemegang kartu BRI. Dibuka pada pukul 12.00 WIB, tiket langsung ludes hanya dalam waktu 15 menit.

“Penjualan tiket FIFA Match Day: Indonesia vs Argentina di hari pertama khusus nasabah BRI telah habis dalam waktu 15 menit. Terima kasih banyak atas antusiasnya, sobat Garuda,” tulis akun Instagram resmi PSSI (@PSSI), Senin (5/6/2023).

Namun begitu, tiket untuk secara keseluruhan belum sepenuhnya habis. Penjualan tiket untuk publik secara umum dengan jenis pembayaran apa pun akan dimulai pada Selasa 6 Juni 2023 esok hingga Rabu 7 Juni 2023.

“Penjualan tiket untuk umum akan dimulai pada 6-7 Juni 2023 melalui website PSSI(dot)org dan Tiket(dot)com,” sambung keterangan resmi PSSI.

Penonton yang sudah mendapatkan tiket dipersilakan untuk menonton secara langsung laga Timnas Indonesia versus Argentina. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 19 Juni 2023 mendatang.