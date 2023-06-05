Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Gelar Latihan Perdana Jelang Liga 1 2023-2023, 5 Pemain Absen!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |20:13 WIB
Persib Bandung Gelar Latihan Perdana Jelang Liga 1 2023-2023, 5 Pemain Absen!
Luis Milla benarkan ada 5 pemain Persib Bandung yang absen di latihan perdana jelang Liga 1 2023-2024 (Foto: Miftahul Ghani/MPI)
BANDUNGPersib Bandung telah menggelar latihan perdana jelang bergulirnya Liga 1 2023-2024. Sesi latihan tersebut dilangsungkan di Stadion Sidolig, Bandung, pada Senin (5/6/2023).

Akan tetapi, tidak semua pemain Persib Bandung ambil bagian di latihan perdana tersebut. Tercatat, terdapat lima pemain yang absen dalam program latihan itu.

Persib Bandung

Adapun kelima pemain yang absen dari latihan tersebut yakni Reky Rahayu, Beckham Putra Nugraha, Frets Butuan, David da Silva dan Tyronne Gustavo del Pino Ramos. Luis Milla selaku pelatih Persib pun membenarkan hal itu.

Luis Milla menyebut terdapat sejumlah alasan kelima pemain tersebut absen pada latihan perdana Persib yang digelar selama 1,5 jam itu. Sebut saja David da Silva yang masih menjalani urusan di Brasil serta Tyronne Gustavo yang masih beristirahat.

"Tyronne mungkin lima hari sampai seminggu ada istirahat tambahan karena di Thailand ini kan liganya lebih lama berakhir," jelas Luis Milla usai memimpin sesi latihan, Senin (5/6/2023).

Kendati begitu, Luis Milla mengaku senang dengan sesi latihan perdana Persib Bandung. Dia merasa mengatakan memiliki harapan untuk memberikan yang terbaik untuk pendukung setia Persib yakni Bobotoh.

