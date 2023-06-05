Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jalani Latihan Perdana Bersama Persib Bandung Jelang Liga 1 2023-2024, Edo Febriansah Ungkap Kesannya

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |19:55 WIB
Jalani Latihan Perdana Bersama Persib Bandung Jelang Liga 1 2023-2024, Edo Febriansah Ungkap Kesannya
Edo Febriansah ungkap kesannya usai jalani latihan perdana bersama Persib Bandung (Foto: Miftahul Ghani/MPI)
A
A
A

BANDUNG – Bek anyar Persib Bandung, Edo Febriansah ungkap kesannya setelah jalani latihan perdana bersama Maung Bandung -julukan Persib Bandung- jelang Liga 1 2023-2024. Dia mengaku sangat antusias dan senang bisa berlatih dengan Luis Milla.

Pemain yang sebelumnya memperkuat RANS Nusantara FC itu merasa latihan perdana bersama Persib Bandung berjalan dengan baik. Dia turut senang lantaran mendapat dukungan dari penggemar setia Persib, Bobotoh.

Edo Febriansah

"Ya, Alhamdulillah latihan perdana ini kondisinya luar biasa baik. Senang dapat dukungan Bobotoh," ungkap Edo Febriansah usai menjalani latihan di Stadion Sidolig, Bandung, Senin (5/6/2023).

Lebih lanjut, Edo Febriansah mengaku tidak mengalami kesulitan dalam adaptasi. Pasalnya, para pemain Persib Bandung memberikan perlakuan yang baik terhadapnya.

"Teman-teman menerima saya dengan baik dan ini jadi adaptasi cepat dan baik. Ada (Rachmat) Irianto juga karena sering bersama-sama dan dari Jatim juga," tutur Edo Febriansah.

Selain itu, Edo Febriansah turut terkesan dengan metode latihan yang diterapkan Luis Milla. Dia pun merasa senang bisa dilatih juru taktik asal Spanyol itu.

Halaman:
1 2
      
