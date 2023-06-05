Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Momen Kocak Seorang Fans di Laga Sassuolo vs Fiorentina, Malah Mancing Ikan!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |15:28 WIB
Momen Kocak Seorang Fans di Laga Sassuolo vs Fiorentina, Malah Mancing Ikan!
Fans Fiorentina memancing di Stadio Citta del Tricolore saat menghadapi Sassuolo (Foto: TikTok/modica/maurizio)
A
A
A

MOMEN kocak seorang fans di laga Sassuolo vs Fiorentina akan dibahas di sini. Pria yang diketahui penggemar Fiorentina tersebut kedapatan memancing ikan di tengah berlangsungnya laga tersebut.

Dalam laga pamungkas Liga Italia 2022-2023 alias pekan ke-38, Fiorentina menyambangi markas Sassuolo di Stadio Citta del Tricolore, Reggio Emilia pada Senin (5/6/2023) dini hari WIB. Menariknya, terdapat momen kocak di tengah laga tersebut.

Fans di laga Sassuolo vs Fiorentina

Dalam pertandingan itu, seorang fans membawa mata pancing untuk memancing di parit Stadio Citta del Tricolore. Fans Fiorentina itu memilih untuk memancing ikan saat pertandingan tengah berlangsung.

Fans Fiorentina yang bertelanjang dada itu fokus mengurus kali pancingnya ketimbang menyaksikan pertandingan. Kocaknya, dia berhasil mendapat seekor ikan berwarna oranye kehitaman.

“Selama pertandingan Sassuolo melawan Fiorentina, seorang penggemar tandang terlihat menangkap ikan dari saluran air,” tulis laporan Goal Internasional, dikutip pada Senin (5/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/01/47/2892747/ac-milan-kembali-raih-hasil-positif-usai-sikat-lazio-2-0-stefano-pioli-tak-mau-sombong-cW8goRGIhf.jpg
AC Milan Kembali Raih Hasil Positif Usai Sikat Lazio 2-0, Stefano Pioli Tak Mau Sombong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/18/47/2848554/kisah-kim-min-jae-dulu-murid-shin-tae-yong-kini-jadi-monster-italia-xAPOHPa1aZ.jpg
Kisah Kim Min-jae, Dulu Murid Shin Tae-yong Kini Jadi Monster Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/27/47/2837885/agen-nicolo-zaniolo-sebut-kliennya-cocok-dengan-ac-milan-segera-berlabuh-HjIIpluo7B.jpg
Agen Nicolo Zaniolo Sebut Kliennya Cocok dengan AC Milan, Segera Berlabuh?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/27/47/2837874/zlatan-ibrahimovic-beri-tanggapan-begini-usai-sandro-tonali-merapat-ke-newcastle-united-dari-ac-milan-iq5vW2EKsx.jpg
Zlatan Ibrahimovic Beri Tanggapan Begini Usai Sandro Tonali Merapat ke Newcastle United dari AC Milan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/11/1658367/pelatih-futsal-thailand-pensiun-usai-keok-dari-indonesia-di-final-sea-games-2025-yxz.webp
Pelatih Futsal Thailand Pensiun usai Keok dari Indonesia di Final SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/11/25/gelandang_persib_bandung_marc_klok_foto_persib.jpg
Marc Klok Beri Kabar Buruk jelang Persib Vs Bhayangkara FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement