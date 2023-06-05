Momen Kocak Seorang Fans di Laga Sassuolo vs Fiorentina, Malah Mancing Ikan!

MOMEN kocak seorang fans di laga Sassuolo vs Fiorentina akan dibahas di sini. Pria yang diketahui penggemar Fiorentina tersebut kedapatan memancing ikan di tengah berlangsungnya laga tersebut.

Dalam laga pamungkas Liga Italia 2022-2023 alias pekan ke-38, Fiorentina menyambangi markas Sassuolo di Stadio Citta del Tricolore, Reggio Emilia pada Senin (5/6/2023) dini hari WIB. Menariknya, terdapat momen kocak di tengah laga tersebut.

Dalam pertandingan itu, seorang fans membawa mata pancing untuk memancing di parit Stadio Citta del Tricolore. Fans Fiorentina itu memilih untuk memancing ikan saat pertandingan tengah berlangsung.

Fans Fiorentina yang bertelanjang dada itu fokus mengurus kali pancingnya ketimbang menyaksikan pertandingan. Kocaknya, dia berhasil mendapat seekor ikan berwarna oranye kehitaman.

“Selama pertandingan Sassuolo melawan Fiorentina, seorang penggemar tandang terlihat menangkap ikan dari saluran air,” tulis laporan Goal Internasional, dikutip pada Senin (5/6/2023).