Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Dikaitkan dengan Real Madrid, Khvicha Kvaratskhelia Akhirnya Buka Suara soal Masa depannya

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |15:28 WIB
Dikaitkan dengan Real Madrid, Khvicha Kvaratskhelia Akhirnya Buka Suara soal Masa depannya
Khvicha Kvaratskhelia beri indikasi bertahan di Napoli (Foto: REUTERS)
A
A
A

DIKAITKAN dengan Real Madrid, Khvicha Kvaratskhelia akhirnya buka suara soal masad depannya. Sang penyerang asal Georgia memberi indikasi positif untuk bertahan di Napoli.

Nama Khvicha Kvaratskhelia masih sangat asing di kalangan para penikmat sepakbola pada setahun yang lalu. Namun, semua berubah ketika Napoli menggaetnya dari Dinamo Batumi pada musim panas 2022.

Khvicha Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia menikmati musim yang luar biasa di Naples dengan sukses mencetak 14 gol dan 17 assist dari 43 penampilan di semua ajang musim ini. Torehan 12 gol dan 13 assist-nya membantu Napoli meraih Scudetto pada Liga Italia 2022-2023.

Itu merupakan gelar Scudetto ketiga sepanjang masa bagi klub berjuluk Partenopei tersebut. Yang pertama sejak tahun 1990 silam, alias ketiga Diego Maradona masih bermain untuk mereka.

Seiring dengan kegemilangannya, Kvaratskhelia pun dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Italia 2022-2023. Namanya pun dikaitkan dengan klub-klub top, terutama Real Madrid.

Los Blancos – julukan Real Madrid – hendak melakukan perubahan signifikan di skuadnya pada musim panas ini. Lini serang menjadi cukup kosong pada saat ini seiring dengan kepergian Karim Benzema, Mariano Diaz, Eden Hazard, dan Marco Asensio.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/50/1658467/duel-kontroversial-anthony-joshua-hajar-jake-paul-hasilkan-uang-rp16-triliun-unu.webp
Duel Kontroversial Anthony Joshua Hajar Jake Paul Hasilkan Uang Rp1,6 Triliun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/pelatih_dewa_united_jan_olde_riekerink.jpg
Komentar Mengejutkan Pelatih Dewa United soal Transfer Ivar Jenner dan Joey Pelupessy
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement