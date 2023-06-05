Dikaitkan dengan Real Madrid, Khvicha Kvaratskhelia Akhirnya Buka Suara soal Masa depannya

DIKAITKAN dengan Real Madrid, Khvicha Kvaratskhelia akhirnya buka suara soal masad depannya. Sang penyerang asal Georgia memberi indikasi positif untuk bertahan di Napoli.

Nama Khvicha Kvaratskhelia masih sangat asing di kalangan para penikmat sepakbola pada setahun yang lalu. Namun, semua berubah ketika Napoli menggaetnya dari Dinamo Batumi pada musim panas 2022.

Khvicha Kvaratskhelia menikmati musim yang luar biasa di Naples dengan sukses mencetak 14 gol dan 17 assist dari 43 penampilan di semua ajang musim ini. Torehan 12 gol dan 13 assist-nya membantu Napoli meraih Scudetto pada Liga Italia 2022-2023.

Itu merupakan gelar Scudetto ketiga sepanjang masa bagi klub berjuluk Partenopei tersebut. Yang pertama sejak tahun 1990 silam, alias ketiga Diego Maradona masih bermain untuk mereka.

Seiring dengan kegemilangannya, Kvaratskhelia pun dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Italia 2022-2023. Namanya pun dikaitkan dengan klub-klub top, terutama Real Madrid.

Los Blancos – julukan Real Madrid – hendak melakukan perubahan signifikan di skuadnya pada musim panas ini. Lini serang menjadi cukup kosong pada saat ini seiring dengan kepergian Karim Benzema, Mariano Diaz, Eden Hazard, dan Marco Asensio.