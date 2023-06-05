Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Ini 2 Wanita Cantik yang Pernah Dekat dengan Zlatan Ibrahimovic

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |15:00 WIB
Ini 2 Wanita Cantik yang Pernah Dekat dengan Zlatan Ibrahimovic
Diletta Leotta, wanita cantik yang pernah dirumorkan dekat dengan Zlatan Ibrahimovic (Foto: Instagram/dilettaleotta)
INFORMASI tentang dua wanita cantik yang pernah dekat dengan Zlatan Ibrahimovic menarik untuk dikulik. Zlatan Ibrahimovic pesepakbola asal Swedia tidak hanya terkenal karena kemampuannya di lapangan hijau.

Kehidupan pribadinya sering menjadi sorotan, terutama hubungan romantis yang ia jalani. Sosok tinggi dengan pembawaan percaya diri Zlatan Ibrahimovic mampu menarik perhatian wanita cantik.

 Zlatan Ibrahimovic

Diketahui ada 2 wanita cantik yang pernah dekat dengan striker AC Milan itu, yakni Helena Seger dan Diletta Leotta. Berikut kisah cinta Zlatan Ibrahimovic dengan dua wanita cantik tersebut.

1. Helena Seger

Zlatan Ibrahimovic dan Helena Seger

Zlatan Ibrahimovic sempat menjalin hubungan dengan wanita yang terpaut jauh 11 tahun darinya bernama Helena Seger. Pertemuan antara kedua terbilang sangat tidak menyenangkan, tetapi berhasil memupuk benih-benih cinta

Ibrahimovic bertemu dengan Helena Seger saat ia tidak sengaja memarkirkan mobilnya bersebelahan dengan mobil wanita kelahiran Lindesberg itu pada tahun 2002. Helena marah karena Ibrahimovic memarkirkan mobilnya sembarangan dan meminta segera memindahkannya.

Tidak lama setelah itu keduanya menjadi sepasang kekasih. Kendati tidak menikah, Helena Seger memiliki dua orang anak dari Zlatan Ibrahimovic bernama Maximilian (2006) dan Vincent (2008).

Rekan-rekan Ibrahimovic mengatakan bahwa Helena Seger dapat menjadi pasangan hidup yang tepat bagi pesepakbola kelahiran Malmo itu. Tetapi, bagi Helena Seger tidak mudah menjalin hubungan dengan seseorang seperti Zlatan Ibrahimovic.

Pada tahun 2021, sebuah majalah Italia mengungkapkan bahwa Zlatan Ibrahimovic menjalin hubungan dengan presenter seksi bernama Diletta Leotta. Keduanya bahkan menghabiskan malam tahun baru dengan menginap bersama.

