Karim Benzema Bakal Diumumkan sebagai Pemain Al Ittihad Usai Berpisah dengan Fans Real Madrid

MADRID – Pakar bursa transfer Eropa, Fabrizio Romano melaporkan Karim Benzema akan segera diumumkan sebagai pemain baru Al Ittihad usai dirinya melakukan perpisahan dengan fans Real Madrid. Benzema sendiri akan mendapatkan pesta perpisahan pada Selasa 6 Juni 2023 siang waktu setempat.

Ya, Benzema tinggal selangkah lagi menjadi pemain anyar Ittihad. Dilaporkan, Benzema akan bermain di Liga Arab Saudi hingga 2025.

Benzema sendiri resmi berpisah dengan Real Madrid setelah 14 tahun lamanya. Tentu saja ini merupakan kabar yang cukup mengejutkan publik, mengingat bomber berusia 35 tahun itu merupakan sosok penting di Los Blancos -julukan Real Madrid.

Benzema pun tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan pelabuhan terbarunya. Sebab, dia dikabarkan bakal melanjutkan karirnya di Arab Saudi dengan bergabung Al Ittihad.

Menurut laporan Romano, Benzema hanya tinggal selangkah lagi bergabung ke Al Ittihad. Pasalnya, dia telah menandatangani sebagian besar berkas dokumen kepindahannya ke tim yang menjuarai Liga Arab Saudi 2022-2023.

Kabarnya, Al Ittihad akan mengikat Benzema dengan kontrak dua tahun lamanya atau hingga 2025. Selain itu, terdapat opsi perpanjangan kontrak untuk musim selanjutnya.

Benzema bakal melakukan perpisahan kepada para penggemar Real Madrid. Baru setelah itu, bomber berusia 35 tahun itu bakal bertolak ke Arab Saudi untuk menyelesaikan semua proses sebagai pemain baru Al Ittihad.