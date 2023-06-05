Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Ayah Lionel Messi Blak-blakan soal Masa Depan La Pulga: Dia Ingin Pulang ke Barcelona!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |21:25 WIB
Ayah Lionel Messi Blak-blakan soal Masa Depan La Pulga: Dia Ingin Pulang ke Barcelona!
Ayah Lionel Messi sebut La Pulga ingin kembali ke Barcelona (Foto: Reuters)
A
A
A

MASA depan Lionel Messi tampaknya mulai menemui titik terang. Pasalnya, ayah sekaligus agen dari Lionel Messi, Jorge Messi mengatakan kalau La Pulga -julukan Lionel Messi- ingin kembali memperkuat Barcelona.

Jorge Messi bahkan diketahui telah menemui Presiden Barcelona, Joan Laporta. Pertemuan tersebut terbongkar lewat video yang beredar di media sosial.

Lionel Messi

Jorge tertangkap kamera menyambangi kediaman Laporta. Pertemuan itu pun diyakini membahas soal kepulangan Lionel Messi ke Camp Nou.

Sebagai informasi, Lionel Messi telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya bersama PSG yang akan berakhir pada akhir Juni 2023 ini. La Pulga pun kini menjadi salah satu pemain yang paling diminati klub-klub top pada bursa transfer musim panas 2023.

Tersiar kabar jika Lionel Messi bakal melanjutkan kariernya ke Arab Saudi dengan memperkuat Al Hilal. Bahkan, Al Hilal telah memberikan tawaran fantastis untuk mendapatkan tanda tangan kapten Timnas Argentina itu.

Di sisi lain, Barcelona juga tertarik untuk memulangkan Lionel Messi ke Camp Nou. Tim asuhan Xavi Hernandez itu benar-benar serius ingin membawa pulang La Pulga.

Halaman:
1 2
      
