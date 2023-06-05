7 Pembelian Pertama Pep Guardiola di Manchester City dan Nasibnya sekarang, Nomor 1 Pindah ke Klub Rival

TERDAPAT 7 pembelian pertama Pep Guardiola di Manchester City dan nasibnya sekarang akan diulas di sini. Pep Guardiola berhasil membawa kejayaan luar biasa di Manchester City.

Sejak datang ke Etihad Stadium pada 2016 lalu, Guardiola telah mempersembahkan 5 trofi Premier League, 4 trofi Carabao Cup, 2 trofi Piala FA dan 2 trofi Community Shield.

Ditambah lagi, musim ini Pep Guardiola berpeluang besar membawa The Citizens untuk meraih treble winners pertama mereka. Hal itu akan dapat terwujud jika saja Pep akan dapat membawa City memenangkan final Liga Champions menghadapi Inter Milan nanti.

Keberhasilan Pep Guardiola di Manchester City tentu tidak lepas dari bongkar pasang pemain yang dirinya lakukan.

Lantas bagaimana nasib 7 pembelian pertama Pep Guardiola berikut ulasannya:

7. Ilkay Gundogan





Ilkay Gundogan menjadi pemain pertama yang didatangkan Pep setibanya di Manchester. Gundogan ditebus City dari Borussia Dortmund pada awal musim 2016/2017 lalu dengan mahar 27 juta euro.

Kini, Gundogan masih terus mengabdi di Etihad Stadium bersama Pep Guardiola. Gelandang asal Jerman ini telah menjadi salah satu pilar penting dengan ccatatan lebih dari 300 penampilannya. Bahkan, tidak jarang Gundogan menjadi aktor kemenangan Manchester City termasuk di Final Piala FA beberapa waktu lalu.

6. Leroy Sane





Selain Gundogan, Leroy Sane menjadi pemain Jerman lain yang didatangkan Pep di awal masa kepemimpinannya. Pemain dengan kecepatan luar biasa ini didatangkan City dengan harga 52 juta euro dari klub Jerman, Schalke.

Meski terbilang cukup mahal, nyatanya Sane mampu membuktikan kualitasnya di hadapan pendukung Manchester City. Sayangnya, akibat cedera ligamen yang tak kunjung sembuh, dirinya harus berakhir dengan dijual ke Bayern Munchen pada Juli 2020 lalu. Bersama Munchen, dirinya juga masih dapat menunjukan kemampuan terbaiknya.