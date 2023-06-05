Dikonfirmasi Fabrizio Romano, Alexis Mac Allister Segera Gabung Liverpool

LIVERPOOL – Pakar bursa transfer Eropa, Fabrizio Romano sudah mengonfirmasi bahwa pihak Brighton & Hove Albion sepakat untuk melepas Alexis Mac Allister ke Liverpool pada musim panas 2023 ini. Liverpool pun berhasil mendatangkan Mac Allister usai menembus klausul lepas pemain asal Argentina tersebut.

Dalam beberapa pekan terakhir, isu Mac Allister menjadi pemain incaran Liverpool di bursa transfer musim panas ini terdengar amat kencang. Sebelumnya, Manchester City juga dikabarkan tertarik untuk memakai jasa pemain asal Argentina itu.

Akan tetapi, Liverpool kini memenangkan perburuan tersebut. Tim yang dinahkodai Jurgen Klopp tersebut hanya tinggal selangkah lagi memboyong Mac Allister dari Brighton.

Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, baik Liverpool dan Brighton dikabarkan sudah mencapai kata sepakat terkait pembelian Mac Allister. Pemain berusia 24 tahun itu akan diikat kontrak selama lima tahun atau tepatnya hingga Juni 2028.

Liverpool bakal membayar klausul yang dimiliki Mac Allister. Mengingat, pemain tersebut masih terikat kontrak dengan Brighton hingga Juni 2025.

“Alexis Mac Allister ke Liverpool, here we go! Perjanjian penuh selesai. Kontrak diketahui akan berlaku sampai Juni 2028. Kesepakatan lima tahun,” bunyi pernyataan Fabrizio Romano di @FabrizioRomano, Senin (5/6/2023).