Perjalanan Karier Zlatan Ibrahimovic: Si Raja Liga yang Minder Main di Liga Champions

Zlatan Ibrahimovic resmi pensiun dengan tanpa gelar Liga Champions. (Foto: Laman resmi AC Milan)

PERJALANAN karier Zlatan Ibrahimovic sebagai pesepakbola profesional akhirnya telah berakhir. Berbagai gelar pernah dicicipi pesepakbola asal Swedia tersebut, namun ternyata hanya Liga Champions, trofi yang belum pernah dirasakan Ibrahimovic.

Sebagaimana diketahui, Ibrahimovic akhirnya memutuskan pensiun di usia 41 tahun. AC Milan menjadi klub terakhir yang dibelanya pada musim 2022-2023 ini.

Selama berkarier, Ibrahimovic dikenal sebagainya rajanya liga. Sebab setiap kali Ibrahimovic membela suatu klub, maka setidaknya tim tersebut mampu memenangkan gelar juara Liga.

Ibrahimovic sendiri memulai karier sebagai pesepakbola profesional pada 1999 bersama klub Swedia, Malmo FF. Dua tahun berselang Ibrahimovic pun pindah ke tim Raksasa Belanda, yakni Ajax Amsterdam.

Kepindahan Ibrahimovic ke Ajax menjadi awal mula ia mampu tampil luar biasa dan meraih berbagai gelar, terutama trofi liga. Seperti di tahun pertamanya bersama Ajax, ia mampu membantu tim tersebut menjadi juara Liga Belanda 2001-2002.

Bersama Ajax, Ibrahimovic merasakan bermain untuk pertama kalinya di Liga Champions. Debutnya pun berjalan manis karena mencetak dua gol dalam kemenangan 2-1 atas Olympique Lyon pada 2002 silam.