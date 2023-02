SEBANYAK 7 ramalan Jose Mourinho yang terbukti benar akan diulas Okezone dalam artikel ini. Peracik strategi AS Roma ini merupakan pelatih yang memiliki segudang pengalaman.

Mourinho telah melalang buana di klub-klub top besar Eropa hingga membuatnya memahami ciri khas setiap klub. Bahkan saat menjadi pelatih Tottenham Hotspur, ia membicarakan taktik yang kemungkinan besar akan dipakai musuhnya.

Kala itu Tottenham Hotspur tengah melawan Manchester United. Mourinho tak segan membeberkan taktik yang dipakai Ole Gunnar Solskjaer dengan membahas gerak Paul Pogba saat menahan bola.

Siapa sangka, hal yang diungkapkannya tersebut benar terjadi saat laga dimulai. Rupanya hal ini bukan kali pertama Mourinho benar dalam memberikan ramalan.

Ada beberapa ucapannya yang terbukti benar. Lantas, apa sajakah ramalan Jose Mourinho yang terbukti terjadi? Simak ulasan berikut untuk mengetahuinya!

Berikut 7 Ramalan Jose Mourinho yang Terbukti Benar

7. Timnas Inggris Masuk Final Piala Eropa 2020

Saat Piala Eropa 2020, Timnas Inggris diketahui menjamu Timnas Jerman di babak 16 besar. Laga itu, bagi Mourinho menjadi laga semifinal di mana yang menang sudah pasti lolos ke final.

Ya, ucapan Mourinho memang tak pernah salah Timnas Inggris pun melaju mulus di final. Sebelumnya, ia telah mengharapkan hal itu benar-benar dialami pasukan Gareth Southgate tersebut.

6. Arsenal Kembali ke Puncak Lagi di Tangan Mikel Arteta

Pada 2020, Tottenham Hotspur pernah menang melawan Arsenal dengan skor 2-0. Kala itu The Gunners -julukan Arsenal- telah berada di bawah nahkoda Mikel Arteta.

Mourinho pun percaya jika Arteta mampu membawa Arsenal kembali ke puncak klasemen. Mungkin sebagian mengira hal tersebut hanya candaan untuk menghibur pelatih asal Spanyol itu atas kekalahan timnya.

Namun siapa sangka, ungkapan itu kini terbukti. Kini, Arsenal tengah bertengger di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023 dengan mengoleksi 50 poin.

Saat masih menjadi juru taktik Tottenham Hotspur, Dele Alli merupakan salah satu anak asuh Mourinho. Menurut film dokumenter bertajuk All or Nothing: Tottenham Hotspur, ada adegan di mana pelatih asal Portugal itu berbicara dengan Alli.

Mourinho mengungkapkan jika pemain yang kini berusia 26 tahun itu memiliki potensi hebat di lapangan hijau. Jika saja ia mau berusaha lebih keras namanya akan terus naik, namun hal sebaliknya akan terjadi jika pemain asal Inggris ini tak ingin berusaha.

Hal itu terbukti setelah melempem di Everton, dan dipinjam klub Turki, Besiktas. Kini namanya seperti lenyap begitu saja.

Saat menghadiri konferensi pers gim Top Eleven 2019, Mourinho membahas tentang Xabi Alonso. Mantan pemain Real Madrid satu ini memang tak bisa diragukan lagi kemampuannya.

Tak hanya jago merumput di lapangan, pemain asal Spanyol ini pun diketahui memiliki kemampuan manajemen yang bagus. Sempat dilatih beberapa pelatih kelas atas, tentunya Alonso mampu menyatukan kemampuan dari para mantan juru taktiknya.

Ya, kini Alonso menjadi juru taktik di Bayer Leverkusen. Xabi Alonso berhasil membuat timnya bertengger di peringkat ke-9 klasemen Liga Jerman 2022-2023 dengan mengoleksi 24 poin.

Mourinho dikenal sebagai juru taktik yang sangat perhatian kepada setiap anak asuhnya. Saat menahkodai Real Madrid, ia sempat memberi perhatian kepada Casemiro.

Pada 2013 lalu, sang pelatih berkata jika Casemiro akan menjadi gelandang tengah terbaik di dunia. Siapa sangka, hal itu pun kini terwujud dengan usaha keras pemain asal Brasil itu.

Saat menjadi juru taktik di Manchester United, Mourinho pernah berpendapat jika Marcus Rashford tak cocok sebagai striker dengan nomor '9' yang kerap diartikan sebagai striker murni. Pendapat itu mencuat setelah Wayne Rooney mengatakan jika Rashford mampu menjadi striker terbaik.

Tentu pendapat pelatih tersebut bukan sembarangan. Sebab, Rashford beberapa kali memang tak beres ditaruh sebagai striker murni. Bahkan kini Manchester United yang dinahkodai Erik ten Hag pun menempatinya sebagai pemain sayap.

Di musim bursa transfer 2018 lalu, Mourinho merengek dibelikan bek tengah kelas dunia. Sayangnya hingga ia hengkang, hal tersebut pun tak terealisasi.

Manchester United justru mendatangkan Raphael Varane sebagai bek tengah. Mereka juga menggaet Lisandro Martinez. Kehadiran kedua bek terkenal di dunia ini menjadi angin segar bagi penggemar. Terlebih keduanya memang bek terbaik di dunia.

Itulah 7 ramalan Jose Mourinho yang terbukti benar.