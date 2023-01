SEBANYAK 8 pesepakbola terbaik yang memakai nomor punggung 8 akan diulas Okezone. Pemilihan nomor punggung dalam sepakbola biasanya didasarkan atas perannya di lapangan ataupun karena alasan personal seperti mengikuti idola, keluarga atau hal-hal lainnya.

Tidak sepopuler nomor punggung lain seperti nomor 7, 9, ataupun 10, namun bukan berarti nomor 8 tidak penting dan tidak keren. Dalam era sepakbola modern, nomor punggung 8 identik dengan pemain gelandang serang yang menciptakan ruang untuk mencetak gol.

Bermain di lini tengah, para pemain bernomor punggung 8 biasanya menggeliat menggiring bola mencari ruang paling baik untuk memberi umpan pada striker ataupun melakukan tendangan langsung ke gawang. Lantas, siapa sajakah pengguna nomor 8 terbaik di dunia?

Berikut 8 pesepakbola terbaik dunia yang memiliki nomor punggung 8

8. Gennaro Gattuso

Gennaro Gattuso adalah gelandang AC Milan yang sangat ditakuti pada awal 2000-an. Gattuso dikenal sebagai gelandang yang agresif dengan tekel keras yang sangat baik. Sepanjang kariernya, Gattuso berhasil meraih 2 scudetto Liga Italia, 1 trodi Liga Champions dan 1 gelar piala dunia.

7. Hristo Stoichkov

Hristo Stoichkov merupakan striker andalan Barcelona pada era 1990-an. Dia merupakan bagian dari skuad impian Johan Cruyff yang memenangkan 4 gelar Liga Spanyol secara beruntun dan 1 trofi Liga Champions.

Pada level tim nasional, Hristo Stoichkov berhasil mengantarkan Bulgaria untuk mencapai posisi keempat di Piala Dunia 1994 dengan mencetak 6 gol sepanjang turnamen. Berkat hasil itu, Stoichkov berhasil memperoleh sepatu emas sebagai top skor dan bola perunggu sebagai pemain terbaik ketiga pada edisi itu.

Sepanjang kariernya, Hristo Stoichkov memperoleh beberapa penghargaan individu berkat penampilan apiknya di klub dan tim nasional. Dia memperoleh gelar Ballon d’Or pada 1994, memenangkan 5 gelar pemain terbaik dunia, dan menjadi runner-up pemain terbaik FIFA.

6. Lothar Matthaus

Lothar Matthaus adalah pemain yang malang melintang di klub eropa pada tahun 1990-an. Matthaus terkenal permainannya di lini tengah yang membuat bek lawan kewalahan dengan kontrol dan akselerasinya.

Matthaus adalah seorang gelandang paket komplet dengan visi permainan yang baik. Kepekaan permainan yang baik, dapat mencetak gol dalam berbagai situasi, hingga memiliki kualitas tekel yang baik.

Sepanjang karier, Lothar Matthaus pernah membela tim Borussia Monchengladbach, Bayern Munich hingga Inter Milan. Pada level tim nasional, Matthaus pernah bermain di piala dunia sebanyak 5 kali dan mengantarkan Jerman Barat menjadi juara pada 1990.

Untuk prestasi individunya, Matthaus dinobatkan sebagai pemain terbaik eropa 1990, pemain terbaik FIFA 1991, dan memperoleh pemain terbaik Jerman 1999 di usianya yang telah menginjak 38 tahun.

5. Juninho Pernambucano





Juninho Pernambucano adalah pemain terbaik Olympique Lyon sepanjang masa dengan mencetak lebih dari 100 gol dan assist. Juninho terkenal sebagai seorang playmaker dengan tendangan bebas terhebat sepanjang masa.

Sebagai seorang playmaker, Juninho pandai menciptakan peluang dengan passingnya yang ciamik. Selain itu, Juninho juga memiliki visi permainan yang jelas dan kecerdasan dalam sepak bola yang hebat.

Sepanjang kariernya, Juninho berhasil menjuarai Liga Prancis bersama Lyons sebanyak 7 kali berturut-turut. Juninho juga pernah menjadi pemain terbaik Liga Prancis dan masuk ke dalam tim terbaik Liga Prancis dalam 3 kali kesempatan.

4. Steven Gerrard





Steven Gerrard adalah legenda hidup Liverpool. Bermain bersama Liverpool selama 17 tahun dan memimpin The Reds -julukan Liverpool- diatas lapangan selama 12 tahun.

Gerrard adalah seorang gelandang sekaligus kapten karismatik yang memiliki kedewasaan melebihi siapapun untuk ukuran pemain seusianya. Gerrard memiliki kaki kanan yang luar biasa yang membuatnya mencetak banyak gol krusial dari kaki kanannya itu.

Sepanjang perjalanan Gerrard di Liverpool, ia memang tidak memenangkan gelar Liga Inggris sekalipun. Namun Gerrard berhasil membawa Liverpool memenangkan Liga Champions pada 2005.

3. Frank Lampard





Frank Lampard adalah gelandang Chelsea yang dianggap sebagai gelandang terbaik Inggris sepanjang masa. Lampard dikenal sebagai gelandang box to box yang memiliki visi permainan yang membuatnya membantu The Blues -julukan Chelsea- dalam menciptakan gol.

Sepanjang karier, Lampard adalah pencetak gol terbanyak Chelsea sepanjang masa. Bersama The Blues, Lampard telah memenangkan 3 gelar Liga Inggis dan 1 gelar Liga Champions. Lampard juga pernah memenangkan penghargaan FWA Footballer of The Year di tahun 2005 dan menjadi runner-up Ballon d’Or dan pemain terbaik FIFA di tahun yang sama.

2. Toni Kroos





Toni Kroos adalah salah satu gelandang terbaik saat ini. Ia memiliki visi permainan, passing dan juga tendangan yang luar biasa.

Toni Kroos memiliki jarak dan kualitas umpan yang luar bisa. Bersama partner di lini tengahnya, Luca Modric, Kroos menjadi salah satu pemain tengah paling ditakuti di eropa saat ini.

Sepanjang kariernya, Kroos telah memenangkan 3 gelar Liga Spanyol, 2 gelar Supercopa de Espana, dan 4 Liga Champions.

1. Andres Iniesta





Andres Iniesta adalah salah satu gelandang terbaik di era sepakbola modern. Bagi para pemain bertahan yang menjadi lawannya di lapangan, Iniesta adalah sebuah mimpi buruk.

Keterampilannya menggiring bola dan memecah kebuntuan adalah yang sangat mengerikan darinya. Sepanjang karier, Iniesta telah memenangkan banyak sekali trofi seperti Liga Spanyol, Copa Del Rey, Liga Champions dan Piala Dunia antar klub.