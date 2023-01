KONDISI kumuh Stadion My Dinh jadi sorotan jelang laga Timnas Indonesia vs Vietnam di leg II semifinal Piala AFF 2022. Pasalnya, stadion yang terletak di kota Hanoi, Vietnam, itu akan menjadi venue laga Timnas Indonesia vs Vietnam di leg II semifinal Piala AFF 2022.

Ya, Timnas Indonesia akan bergantian bertandang ke markas Vietnam pada laga leg II semifinal Piala AFF 2022. Laga itu akan digelar di Stadion My Dinh, Senin 9 Januari 2023 pukul 19.30 WIB.

Sebelumnya di laga leg I semifinal Piala AFF 2022, duel sengit tersaji. Pertemuan Timnas Indonesia vs Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 6 Januari 2023 itu pun berakhir dengan skor imbang 0-0.

Tak ayal, laga di leg II akan menjadi penting bagi kedua tim. Sebab, hasil dalam laga itu akan menentukan tim yang berhak melaju ke final Piala AFF 2022.

Timnas Indonesia sendiri punya peluang besar lolos ke final Piala AFF 2022. Skuad Garuda bisa menyegel tiket final dengan dua syarat, yakni meraih kemenangan atau mendapat hasil imbang dengan gol, contohnya dengan skor 1-1, 2-2, 3-3, dan seterusnya.

Jelang laga tersebut, Stadion My Dinh pun dapat sorotan besar dari publik, termasuk media Vietnam, Sao Star. Mereka menyoroti kondisi Stadion My Dinh yang kumuh.

Sao Star menampilkan sederet foto kondisi terkini Stadion My Dinh. Sejatinya, stadion itu sudah berusaha dipercantik jelang menjamu Timnas Indonesia dengan menurunkan ratusan siswa untuk membantu membersihkan stadion.

Namun sayang, Sao Star menyebut kondisi Stadion My Dinh masih terlihat kotor. Mereka menyebut kondisi rumput yang menguning, lalu perkarangan sekitar Stadion My Dinh kotor, hingga kursi penonton yang sudah tampak tua. Sao Star menilai kondisi ini jauh dari citra stadion nasional. “Bagaimana keadaan Stadion My Dinh sebelum pertandingan semifinal antara Vietnam dan Indonesia? Meski kemarin ada lebih dari 100 siswa yang membersihkan, halaman Stadion My Dinh masih sulit diperbaiki citranya, terutama permukaan rumput yang menguning,” tulis Sao Star, dikutip Senin (9/1/2023). “Pekarangan Stadion My Dinh terlihat kotor padahal sudah dibersihkan lebih dari 100 siswa,” sambungnya. “Deretan kursi di halaman Stadion My Dinh juga tampak sudah tua, sehingga tidak terlihat bagus, meski sudah dibersihkan, masih sulit untuk memperbaiki citranya. Sebab, halaman Stadion My Dinh terlihat rusak,” jelas Sao Star. “Stadion terlihat kurang estetis dan tidak cocok dengan citra stadion nasional,” lanjutnya. Tentunya, kondisi rumput yang menguning dan juga kering perlu diwaspadai Timnas Indonesia. Sebab, bisa saja hal ini mempengarungi permainan Timnas Indonesia.