TINGGAL selangkah lagi Timnas Indonesia menuju partai final Piala AFF 2022. Meski begitu, Timnas Indonesia masih harus melewati Vietnam di leg II semifinal Piala AFF 2022 yang berlangsung Senin (9/1/2023) malam pukul 19.30 WIB.

Pertandingan ini akan dilangsukan di My Dinh National Stadium, Hanoi, Vietnam. Bermain tandang skuad Garuda hanya perlu hasil imbang 1-1 melawan tim tuan rumah.

Sebelumnya di leg pertama, kedua tim bermain imbang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia dengan skor 0-0. Peluang demi peluang gagal dimanfaatkan oleh anak asuh Shin Tae-yong. Oleh karena itu skuad Garuda wajib mencetak gol pada leg kedua ini jika ingin melanjutkan langkahnya ke partai final.

Peluang Timnas Indonesia sendiri masih terbuka lebar untuk dapat melaju ke parai final AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Timnas Indonesia bisa melaju ke partai final jika minimal bisa menahan imbang Vietnam dengan skor 1-1 atau lebih.

Walau hasil imbang Indonesia unggul produktivitas gol. Aturan gol tandang sendiri kembali diterapkan di AFF 2022.

Namun, jika pertandingan di leg kedua berakhir dengan skor 0-0 selama 90 menit, pertandingan akan dilanjutkan babak perpanjangan waktu 2x15 menit. Jika masih 0-0 akan ditentukan dengan babak adu penalti.

Tentu hal itu bukan tugas mudah Timnas Indonesia untuk dapat menahan imbang atau memenangkan laga leg kedua ini. Vietnam sendiri selalu tampil apik bermain di kandang sendiri selama gelaran AFF Mitsubishi Electric Cup 2022.

Kemenangan telak mereka peroleh pada saat penyisihan grup B. Vietnam mengalahkan Malaysia dan Myanmar dengan skor 3-0. Di stadion yang sama My Dinh National Stadium.anak asuh Park Hang Seo ini memiliki ciri khas permainan keras hingga kasar yang perlu diwaspadai skuad Garuda.

Akan tetapi, Shin Tae-yong optimis tim asuhannya dapat memenangkan pertandingan meskipun bermain di kandang Vietnam. “Semoga kami meraih hasil terbaik. Kami datang untuk menang. Pemain juga dalam kondisi terbaik dan optimistis melawan Vietnam,” ujar Shin Tae-yong saat konferensi pers di Hanoi.

Di sisi lain pelatih asal Korea ini juga mewaspadai penampilan Vietnam yang selalu rapi saat bermain di kandang sendiri. Kerja keras, fokus, dan disiplin menjadi hal yang utama di timnya.

“Vietnam tim yang bagus dalam organisasi permainan. Besok akan menjadi laga menarik, dan kami bakal kerja keras, fokus, serta disiplin.” tambahnya.

Uniknya pertemuan kedua tim ini selalu menimbulkan isu dan kontroversi, seperti halnya wasit yang memihak kepada Vietnam. Di Pertandingan sebelumnya Indonesia banyak dirugikan oleh keputusan wasit.

Pemain Vietnam beberapa kali melakukan pelanggaran keras, bahkan Ricky Kambuaya jelas di langgar didalam kotak pinalti. Wasit pemimpin pertandingan ini tidak memberikan hukuman kartu atau pelanggaran satu pun.

Gelagat dari pelatih Vietnam pun tidak menunjukkan kepanikan atas pelanggaran keras yang dilakukan anak asuhannya di dalam kotak penalti. Hal ini menimbulkan kecurigaan atas perilaku wasit yang berat sebelah ini.

Berikut merupakan jadwal semifinal AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 leg dua hari ini

Indonesia VS Vietnam,Senin 9 Januari 2023 | 18:30 WIB. Live Streaming: RCTI+

