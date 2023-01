PROFIL Omar Al-Yaqoubi, wasit kontroversial yang disebut banyak rugikan Timnas Indonesia di laga kontra Vietnam akan dibahas dalam artikel ini. Jumat, 6 Januari 2023, leg pertama semifinal Piala AFF 2022 tersaji antara Timnas Indonesia vs Vietnam.

Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia gagal mendulang kemenangan. Laga kemarin pun berakhir tanpa pemenangan alias imbang dengan skor 0-0.

(Laga Timnas Indonesia vs Vietnam)

Di balik hasil imbang itu, ada sejumlah moment yang jadi sorotan publik terkait kepemimpinan wasit utama bernama Omar Al-Yaqoubi. Ya, wasit asal Oman itu dinilai merugikan Timnas Indonesia karena sejatinya, skuad Garuda (julukan Timnas Indonesia) mendapat penalti via pelanggaran yang dilakukan Doan Van Hau terhadap Ricky Kambuaya.

Ketika itu, Doan Van Hau sebetulnya tertangkap kamera menendang Ricky Kambuaya. Namun, Imar Al-Yaqoubi justru tak memberi penalti, lantaran insiden itu dianggap bukan pelanggaran baginya.

Meski demikian, Omar Al-Yaqoubi bukan wasit baru di kancah sepakbola. Ya, pria 35 tahun itu sudah malang melintang menjadi pengadil lapangan di persepakbolaan Asia.

Setelah mendapat lisensi wasit dari FIFA pada 2013, Omar Al-Yaqoubi menjalani debut sebagai wasit di laga persahabatan antara Arab Saudi vs Palestina. Namun, pertandingan itu sejatinya berlangsung pada 2014 silam.

Selain memimpin jalannya laga persahabatan, Omar Al-Yaqoubi juga pernah menjadi wasit utama di sejumlah turnamen besar. Di antaranya, kualifikasi Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, hingga Liga Champions Asia.

Tak hanya di level senior, Omar Al-Yaoqubi juga pernah ditunjuk sebagai pengadil pertandingan, di Piala Asia U-19 2018. Ketika itu, Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Praktis, lawatannya di Tanah Air kemarin, bukanlah yang pertama kali.

Di Piala Asia U-19 2018, Omar Al-Yaqoubi dipercaya memimpin sejumlah partai penting. Di antaranya laga Australia vs Vietnam, kemudian Arab Saudi vs Tajikistan, hingga Qatar vs Thailand.

Sementara itu, Omar Al-Yaqoubi merupakan satu dari 14 wasit yang ditunjuk Federasi Sepakbola Asia (AFC) untuk jadi wasit di Piala AFF 2022. Kiprahnya di Piala AFF 2022 sendiri baru dua kali memimpin pertandingan.

Sebelum laga Timnas Indonesia vs Vietanam, Omar Al-Yaqoubi lebih dulu memimpin pertandingan Grup B antara Laos vs Singapura. Ketika itu, Singapura menang dengan skor 2-0.

Di sisi lain, Omar Al-Yaqoubi sendiri dikenal jarang mengeluarkan kartu merah. Bahkan diketahui dari 29 pertandingan yang dipimpin olehnya, ia baru mengeluarkan tiga kartu merah, meski sudah mengeluarkan 69 kartu kuning.