JANJI manis Shin Tae-yong agar Timnas Indonesia tampil keren kontra Vietnam di leg I semifinal Piala AFF 2022. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (6/1/2023) dini hari WIB.

Garuda โ€“ julukan Timnas Indonesia โ€“ bakal bermain di kandang terlebih dulu karena statusnya sebagai runner-up Grup A. Kesempatan bermain di kandang tentu perlu dimaksimalkan untuk meraih kemenangan demi lolos ke final, sebab laga penentu nantinya harus dimainkan di Stadion My Dinh, markas Vietnam, pada Senin 9 Januari 2023.

Bermain di kandang sendiri dan kondisi pemain yang semuanya baik, Shin Tae-yong memberikan janji timnya akan bermain keren. Terutama karena ada 50 ribu penonton yang hadir langsung di SUGBK.

โ€œKondisi pemain semuanya baik, apalagi pertandingan di home. Jadi saya akan janji kepada masyarakat Indonesia dan para fans sepak bola Indonesia untuk penampilan yang terbaik dan keren,โ€ ujar pelatih asal Korea Selatan.

Pernyataan ini didukung juga oleh Marselino Ferdinan yang berpendapat bahwa skuad Garuda telah melakukan evaluasi dari pertandingan selama babak grup dan menyatakan timnya dalam kondisi baik.

"Sejauh ini, sampai melangkah ke semifinal, kami sudah mengevaluasi apa yang kami evaluasi selama ini, dan juga kami akan mempertahankan apa yang baik dari tim kami," ujar pemain asal Persebaya Surabaya .

Sebelumnya Indonesia berhak melaju ke babak semifinal setelah mengunci posisi runner up grup A dengan raihan 10 poin. Raihan poin Indonesia sebenarnya sama dengan Thailand yang berhasil menjadi juara grup, namun sayang Indonesia kalah selisih gol.

Sementara itu Vietnam sendiri berhasil menjadi juara grup B dengan raihan 10 poin. Disusul oleh Malaysia yang menjadi runner up grup B. Babak semifinal ini akan mempertemukan juara grup A melawan runner up grup B, dan juara grup B akan melawan runner up grup A. dengan demikian Thailand akan melawan Malaysia, dan Vietnam akan menghadapi Indonesia. Pertandingan semi final ini juga akan dilakukan dengan sistem 2 leg (kandang dan tandang).

Indonesia sendiri sudah bertemu dengan Vietnam sebanyak 10 kali di ajang Piala AFF. dari 10 kali pertemuan Indonesia berhasil memenangkan tiga pertandingan, Vietnam memenangkan satu pertandingan, enam lainnya berakhir dengan hasil imbang. Berikut merupakan 5 pertemuan terakhir antara Indonesia melawan Vietnam. 15/12/2021 Indonesia 0-0 Vietnam 07/06/2021 Vietnam 4-0 Indonesia 15/10/2019 Indonesia 1-3 Vietnam 07/12/2016 Vietnam 2-2 Indonesia 03/12/2016 Indonesia 2-1 Vietnam Berikut merupakan jadwal semifinal AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 leg 1 hari ini yang akan ditayangkan secara langsung oleh RCTI, iNews dan live streaming di live streaming gratis di RCTI+. Indonesia VS Vietnam,Jumat 6 Januari 2023 | 15:30 WIB.ย Live Streaming: RCTI Malaysia VS Thailand, Jumat 6 Januari 2023 | 19:20 WIB Live Streaming: iNews