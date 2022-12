TIMNAS Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam dalam lanjutan laga Grup A Piala AFF 2022 sore ini KLFA Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pun bakal merotasi pemainnya untuk melawan Brunei.

Persiapan matang sudah dilakukan menjelang berlaga melawan Brunei Darussalam. Shin Tae-yong bahkan memastikan akan tampil maksimal walaupun di atas kertas Timnas Indonesia lebih unggul dari Brunei.

Uniknya, menjelang pertandingan ini, Shin Tae-yong akan melakukan rotasi pemain. Berkaca pada laga sebelumnya melawan Kamboja, Shin Tae-yong tampaknya ingin mencoba memaksimalkan materi pemain yang dimilikinya.

“Rotasi pemain jelas kami lakukan. Apalagi, kami baru menjalani satu laga. Yang jelas, semua pemain tidak ada masalah,” ujar Shin Tae-yong.

Rotasi pemain yang terjadi di skuad Timnas Indonesia merupakan salah satu persiapan juga untuk menghadapi Thailand. Laga melawan Thailand akan dilakoni Timnas Indonesia setelah menghadapi Brunei Darussalam.

Jordi Amat yang tampil bagus saat menghadapi Kamboja kemungkinan disimpan. Sementara itu, Rachmat Irianto dipastikan akan masuk ke starting line-up menghadapi Brunei Darussalam. Rotasi pemain ini diharapkan juga dapat memaksimalkan materi pemain yang ada di Timnas Indonesia.

Prediksi dari formasi yang akan digunakan Timnas Indonesia adalah (4-2-3-1). Berikut prediksi

Kiper:

Nadeo Argawinata

Belakang:

Pratama Arhan

Fachrudin Aryanto

Rizky Ridho

Yakob Sayuri

Witan Sulaeman

Tengah:

Marc Klok

Rachmat Irianto

Saddil Ramdhani

Ricky Kambuaya

Depan:

Ilija Sasojevic

Timnas Indonesia sebelumnya tiba di Malaysia pada Sabtu 24 Desember 2022. Setelah berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor 2 -1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, TImnas Indonesia keesokan harinya langsung terbang menuju Malaysia.

Tim asuhan Shin Tae-yong tiba di bandara International Kuala Lumpur pada pukul 20.00 WIB. Beberapa agenda latihan akan dilangsungkan Timnas Indonesia menjelang pertandingan sore ini.

