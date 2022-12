JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat (23/12/2022). Bersama rombongan, Presiden Jokowi bakal menundukung langsung aksi Timnas Indonesia di Piala AFF 2022.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Jokowi tiba sekitar pukul 16.20 WIB. Tepat sepuluh menit sebelum kick off dimulai.

Jokowi masuk ke dalam stadion melalui pintu VIP Timur dengan pengawalan ketat. Sudah banyak para suporter yang menunggu kehadiran beliau.

Setibanya di lokasi, orang nomor satu di Indonesia itu disambut dengan sangat meriah. Tak sedikit yang memanfaatkan momen tersebut untuk bisa berfoto dengan Jokowi.

Tentu saja dengan kehadiran Jokowi diharapkan bisa menjadi suntikan penyemangat untuk Marc Klok dan kolega. Diharapkan pada laga perdananya ini, Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan atas Kamboja.

Terlebih, sejarah mencatat Kamboja tak pernah menang atas Indonesia. Kedua tim sudah bentrok 17 kali. Hasilnya Indonesia menang 16 kali dan bermain imbang hanya satu kali.

Sementara itu, saat ini Timnas Indonesia vs Kamboja berlangsung sengit. Sempat unggul satu gol via Egy Maulana Vikri (7'), Kamboja mampu menyamakan kedudukan via Sareth Krya pada menit ke-15.

(HTE)